Piešťanské Čajky opäť bez víťazstva. Dievčatá bojovali a dreli, vyhlásil tréner Jankovič

Ani na štvrtý pokus sa Piešťanské Čajky nedočkali víťazstva v tohtosezónnej skupinovej časti Európskeho pohára. Zverenky trénera Petra Jankoviča v domácom prostredí nestačili na francúzsky tím Charnay Basket Bourgogne Sud, ktorému podľahli 46:58.

Hráčky slovenského tímu boli zatiaľ najbližšie k triumfu, ale nedosiahli ho ani teraz. Šancu na postup pre Čajky do ďalšej časti súťaže je už len matematická.

Opäť nevydarený začiatok druhého polčasu

V súboji E-skupiny mali držali slovenské šampiónky krok s favoritkami v prvom polčase, pred treťou štvrtinou prehrávali iba o dva body 28:30.

„Toto nás trápi od začiatku sezóny, že hlavne v druhých polčasoch nevieme zachytiť úvod. Opäť sme sa o tom bavili v šatni, že je potrebné začať od začiatku, použiť fauly, atď., ale dostaneme šnúru 0:8 a samozrejme, takto skúsený a kvalitný súper, si to vie svojím spôsobom nejako postrážiť. Zvýšili ešte agresivitu a my sme začali ustupovať. Musíme s tým bojovať, sú to pre nás skúsenosti,“ zhodnotil kouč Jankovič podľa oficiálneho webu piešťanského klubu.

V útoku sa im veľmi nedarilo

Po zmene strán síce Čajky ťahali za kratší koniec, no v niektorých okamihoch sa aspoň trochu bodovo priblížili k súperkám. Nikdy nie tak, aby na to hostky nedokázali zareagovať.

„Dochádzali sily. Mali sme veľa striel z vonku, možno sa nám ich nedarilo tak prebiť a hrať agresívne do vnútra. Snaha tam bola, ale bola pustená tvrdšia hra a my sme sa s tým nevedeli vyrovnať. Keď už to nepadalo, tak ony to naťahovali. Nerobili sme nejaké veľké chyby v obrane, ale v útoku sa nám veľmi nedarilo,“ uviedla pivotka Alica Moravčíková.

Nedokážu hrať naplno až do konca

Tréner Jankovič si cenil to, že jeho zverenky bojovali a dreli. Aj tak to pred vlastnými priaznivcami nestačilo.

„Aj keď sme vedeli, že to už bude problém, ale išli do konca, snažili sa a hľadali v útoku pozície. Ťažko sme sa presadzovali, Francúzky boli veľmi atletické a ťažké tam bolo nájsť priestor, ale bojovali sme. Výsledky sa síce zlepšovali, ale máme 0-4. Nebral by som to ako nejaký problém, je potrebné s tým bojovať. Vyzeráme určite lepšie v zápasoch, ale je to málo, pretože v takýchto stretnutiach je potrebné hrať 40 minút a to zatiaľ ešte nedokážeme,“ poznamenal kouč Čajok.

Pauza padne vhod

Skupinová časť Európskeho pohára má teraz mesačnú prestávku, dôvodom sú súboje kvalifikácie o postup na budúcoročné majstrovstvá Európy. Klubu z „kúpeľného mesta“ by mohla prísť táto pauza vhod.

„Za dva mesiace to bol pre nás 21. zápas, to je obrovská porcia. Ešte nás v sobotu 2. novembra čaká Banská Bystrica v lige, čo musíme zvládnuť. Potom si už aj dievčatá potrebujú oddýchnuť, bolo toho veľa. Verím, že nám to pomôže. Niektoré hráčky odídu a hádam prídu aj na iné myšlienky. Keď sa vrátime, tak verím tomu, že sa pozbierame a pôjdeme do ďalšej časti sezóny,“ dodal Jankovič.