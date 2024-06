Peter Šebo: Unikátne spojenie umelej a ľudskej inteligencie pomáha aj v marketingu

Po špecializovaných marketingových konferenciách pod značkou RULEZZ, ako napríklad „All about Facebook“ či „All about TikTok“ prichádza ďalšia zo série špecializovaných online konferencií – Neuro & AI RULEZZ Špeciál, ktorú prinášajú TheMarketers.biz a VOYO. Čo takéto spojenie tém dokáže priniesť našej marketingovej a komunikačnej branži, to už nájdete v krátkom rozhovore s Petrom Šebom, programovým lídrom konferencií Marketing RULEZZ.

Zaujímavé, no na strane druhej ani tak nie veľmi prekvapujúce spojenie: AI a neuro v reklame a komunikácii na jednom mieste. Prečo?

Ľudský mozog a procesy v ňom prebiehajúce fascinujú marketérov už veľa rokov a aktuálny fenomén v podobe umelej inteligencie nás tiež nenecháva chladnými. Preto sme sa rozhodli tieto dva zdanlivo opačné prístupy ku komunikácii prepojiť v jednej unikátne konferencii. Okrem najnovších informácii z oblasti neuromarketingu priblížime aj aktuálny stav využitia AI v našej brandži a predstavíme príležitosti, ako s pomocou týchto dvoch prístupov vyťažiť z efektívnej komunikácie firiem a značiek čo najviac.

Čo to bude znamenať pre program konferencie a koho uvidíme?

Program konferencie je rozdelený na dve polovice. V rannom a doobednom bloku vystúpia marketéri a komunikační profesionáli, ktorí s AI v nejakej podobe pracujú a prinesú viaceré pohľady na jej aktuálne využívanie, ale aj na jej doterajšie limity. S prednáškami vystúpia zástupcovia značiek ako Tatra banka, Samsung, Živé.sk, Elv.ai či PS:Digital. Kantar zase exkluzívne odprezentuje výsledky prieskumu o aktuálnom využívaní AI v marketingu v Čechách a na Slovensku. A v panelovej diskusii na využitie AI pozrieme z pohľadu kreativity, PR, automatizácie aj tvorby audio a video obsahu.

Popoludnie bude venované „Neuro“ časti a princípom fungovania behaviorálneho marketingu a neuromarketingu v bežnej, každodennej marketingovej a komunikačnej praxi. V dobe, keď AI ponúka všetkým rovnaké možnosti spracovania dát a optimalizácie komunikácie, môže byť totiž deliacou čiarou medzi úspechom a neúspechom, či vyššou alebo nižšou efektivitou práve behaviorálny marketing a neuromarketing. Rámec panelovej diskusie zase nastavia viaceré case studies zo Slovenska. Experti následne v diskusii rozoberú marketingové prínosy oboch neuro disciplín od budovania značky po ovplyvňovanie nákupného správania a ich využitie v komunikácií z pohľadu PR a performance agentúry.

Foto: MARKETERS

Prečo bude Neuro & AI RULEZZ Špeciál len online?

Býva dobrým zvykom, že naše „Špeciály“ robíme formou livestreamu. Jednak sú na jeden klik dostupné všetkým záujemcom na celom Slovensku a pomáha nám to tiež prinášať aktuálne a trendové témy za veľmi priaznivú cenu, ktorá sa tento rok začína na 65 € bez DPH.

Myslím, že pri kvalite RULEZZ konferencií to bude nezabudnuteľný deň plný nových informácií a inšpirácie pre našich online účastníkov. Tých očakávame viac ako 150 a súčasťou programu budú samozrejme aj live otázky divákov prostredníctvom Slido či už po prednáškach alebo počas panelovej diskusie. Online konferencia Neuro & AI RULEZZ Špeciál sa bude konať 12. júna 2024 a všetky aktuálne informácie sú dostupné na www.neuroAIrulezz.sk.

Informačný servis