Pellegrini by odsúdeným za korupciu milosti nedával, v dueli s Korčokom riešili aj antikampaň

aktualizované 2. apríla 22:29

Ak by bol Peter Pellegrini (Hlas-SD) zvolený za prezidenta, nedal by žiadnu milosť osobám odsúdeným za korupciu, násilnú trestnú činnosť ani ekonomickú trestnú činnosť.

Ani milosť pre Kažimíra

Uviedol to v predvolebnom dueli s protikandidátom Ivanom Korčokom v televízii Markíza, pričom vylúčil aj milosť pre guvernéra Národnej banky Slovenska Petra Kažimíra v prípade, že by bol odsúdený.

„Ja verím, že v tomto štáte sú ešte poctiví a slušní sudcovia, pri ktorých sa aj krivo obvinený človek, v prípade že je nevinný, dokáže tejto viny sprostiť,“ povedal Pellegrini.

Ako ďalej uviedol, milosť je určená pre výnimočné prípady, napríklad pre smrteľne chorých väzňov alebo odsúdené ženy, ktoré majú malé deti. „Ale pri ekonomickej, korupčnej a násilnej trestnej činnosti je pre mňa neprípustné, aby som uvažoval o akejkoľvek milosti,“ doplnil Pellegrini.

Antikampaň porušuje stanovené pravidlá

Predseda parlamentu a líder strany Hlas-SD v predvolebnom dueli tiež uviedol, že plne podporuje vyšetrenie antikampane vedenej proti jeho súperovi v druhom kole prezidentských volieb Ivanovi Korčokovi.

Nakoniec sa môže podľa neho ukázať, že aby zo seba spravil obeť, mohli falošnú internetovú stránku zameranú voči Korčokovi naprogramovať aj jeho vlastní experti. „Aby obvinili niekoho z nás. Ja to absolútne odmietam,“ vyhlásil Pellegrini.

Podľa Korčoka odborníci poukázali na to, že falošná stránka o jeho osobe a stránka propagujúca Pellegriniho bola stvorená z jedného miesta. „Nech to posúdia odborníci. Ja podávam, samozrejme, na to podnet a očakávam, že príslušné orgány štátu sa tým zaoberať budú,“ zdôraznil Korčok.

Ako dodal, antikampaň voči jeho osobe porušuje stanovené pravidlá. „Toto, čo sa deje okolo mojej osoby, to že ma nazývate kandidátom vojny, tak toto už je aj o charaktere,“ adresoval slová Pellegrinimu.