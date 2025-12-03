Peruánsky prezidentský kandidát vyviazol z ozbrojeného útoku len so škrabancami

Rafael Belaúnde sa bránil vlastnou zbraňou a na útočníkov viackrát vystrelil.
Peruánsky prezidentský kandidát Rafael Belaúnde vyviazol v utorok z útoku ozbrojencov na svoje autom zakrvavený, ale nie vážne zranený, uvádza sa vo vyhlásení peruánskej polície.

Lietali guľky

Dvaja ozbrojenci na motorke vypálili „osem alebo deväť“ rán na SUV, ktoré šoféroval päťdesiatročný ročný politik, pričom ten paľbu opätoval, povedal šéf peruánskej polície Óscar Arriola.

Podľa miestnej polície, tri guľky rozbili predné okno, pričom Belaúnde mal na tvári a košeli krvavé škvrny od rán spôsobených rozbitým sklom, čo bolo vidno aj na záberoch odvysielaných televíziou a zverejnených na sociálnych sieťach.

Prezidentský kandidát sa bránil vlastnou zbraňou

Belaúnde po incidente povedal, že jeho zranenia sú len „škrabance utrpené pri útoku“ v obci Cerro Azul, ktorá leží približne 130 kilometrov južne od peruánskej metropoly Lima. Prezidentský kandidát sa bránil vlastnou zbraňou a na útočníkov vypálil „najmenej 12 rán“, povedal policajný šéf Arriola pre spravodajský portál Peru 21 s tým, že nijaké strelné poranenia hlásené neboli.

Belaúnde, bývalý minister energetiky a vnuk dvojnásobného exprezidenta Fernanda Belaúndeho, po pokuse o atentát uviedol, že pred útokom nijaké vyhrážky smrťou nezaznamenal.

