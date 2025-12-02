Exšéfka diplomacie EÚ Mogheriniová skončila v rukách polície, pre podvody s fondmi zadržali aj ďalšie dve osoby

Medzi zadržanými je údajne aj bývalá šéfka diplomacie EÚ Federica Mogheriniová.
Pavol Lukáč
Redaktor zahraničnej redakcie
1 min. čítania
Redakčne overené informácie
Bývalá šéfka diplomacie EÚ Federica Mogheriniová. Foto: SITA/AP
Belgická polícia zadržala v utorok pri raziách v kanceláriách Európskej únie (EÚ) v Bruseli a prestížnej diplomatickej školy v meste Bruggy tri osoby, ktoré sú podozrivé z podvodu spojeného so vzdelávaním budúcich diplomatov Únie.

Škola pre mladých diplomatov

Európska prokuratúra (EPPO) uviedla, že prehliadky boli vykonané v priestoroch postgraduálneho inštitútu College of Europe v Bruggách a v bruselských priestoroch Európskej služby pre vonkajšiu činnosť (ESVČ).

Prehliadky, ktoré vykonala belgická polícia na žiadosť EPPO, boli podľa prokuratúry zamerané na niekoľko budov College of Europe a ESVČ, ako aj na domy podozrivých, medzi ktorými má podľa médií byť aj bývalá šéfka diplomacie EÚ Federica Mogheriniová.

Zneužili zdroje

Vykonanie prehliadok potvrdil aj nemenovaný predstaviteľ EÚ, ktorý uviedol, že vyšetrovatelia „sa zaoberajú aktivitami, ku ktorým došlo počas pôsobenia bývalých vysokých predstaviteľov“ Únie počas ich funkčného obdobia.

Razie boli podľa Európskej prokuratúry vykonané pre podozrenie z podvodov súvisiacich s deväťmesačnou prípravou mladých diplomatov, ktorá je financovaná zo zdrojov EÚ.

