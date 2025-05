Peniaze od štátu by mali dostať len parlamentné strany, Šutaj Eštok navrhuje aj zvýšenie volebnej kaucie – VIDEO

Len politické strany, ktoré sa dostanú po voľbách do parlamentu, by mali dostať finančné príspevky od štátu. Aj toto je jeden z návrhov zmien legislatívy, o príprave ktorých vo štvrtok na tlačovej besede informoval minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD). Ministerstvo zároveň navrhne, aby finančný obnos, ktorý strana obdržia bol nižší o 30 percent v prípade, že štát bude v deficite viac ako tri percentá HDP.

Ako minister vnútra zdôraznil, nárok na príspevky by od nasledujúceho volebného obdobia mali len strany „s reálnym politickým vplyvom“. „Teda návrh, o ktorom sa chceme baviť, je zvýšiť kvórum na získanie príspevkov z terajších troch percent na päť percent,“ zdôraznil Šutaj Eštok. Opatrenie má podľa neho zvýšiť motiváciu politických strán usilovať sa o získanie podpory a budovať si voličskú základňu.

Krátenie príspevkov

Pokiaľ ide o krátenie príspevkov, to by sa malo uplatňovať v prípade, ak bude výška deficitu verejnej správy rovná alebo vyššia ako tri percentá HDP. Podľa Šutaja Eštoka by sa mal najskôr skrátiť príspevok na činnosť strany, ako aj príspevok na mandát.

„Príspevok za hlasy už bol vyplatený po riadnych parlamentných voľbách,“ uviedol minister s tým, že v novom volebnom období sa krátenie bude týkať všetkých troch príspevkov. Predmetným návrhom by podľa ministra štát vedel za tri roky ušetriť približne 32 miliónov eur.

Zvýšenie volebnej kaucie

Rezort vnútra tiež podľa Šutaja Eštoka navrhne zvýšenie volebnej kaucie v parlamentných voľbách aj pri voľbách do Európskeho parlamentu. V prípade parlamentných volieb by sa konkrétne mala zvýšiť kaucia zo 17-tisíc eur na 50-tisíc eur a pri eurovoľbách zo súčasnej sumy 1 700 eur na 25-tisíc eur.

„Som presvedčený, že tie súčasné sumy nie sú relevantné na preukázanie vážnosti kandidatúry,“ skonštatoval minister vnútra. Doplnil, že kaucia by sa mala vrátiť len tým stranám, ktoré vo voľbách uspejú a zabezpečia si účasť v parlamente alebo v europarlamente.

Päťročné moratórium

Súčasťou návrhu rezortu vnútra je aj päťročné moratórium na zmenu názvu a skratky politickej strány alebo hnutia. Účelom má byť zamedzenie kupovania strán, čo minister považuje za obchádzanie zákona zo strany tých, ktorým sa nepodarí vyzbierať potrebný počet podpisov na založenie strany alebo sa im ich zbierať nechce. Rovnako má tento krok podľa ministra zabrániť vytváraniu „kvázi koalícií“ pred voľbami.

„Sme pripravení sa baviť, najmä s našimi koaličnými partnermi, aj o iných návrhoch, postojoch a názoroch, akou cestou chceme v tomto prípade ísť,“ vyhlásil Šutaj Eštok. Dodal, že pripravovaná legislatíva by mala byť schválená ešte v tomto roku a účinná od budúceho roka.