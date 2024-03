Pellegrini by sa podľa prieskumu stal prezidentom, Korčoka by v druhom kole výrazne zdolal

Keby sa prvé kolo prezidentských volieb konalo v polovici marca, zvíťazil by predseda parlamentu Peter Pellegrini (Hlas-SD) so ziskom 35,6 percenta hlasov. Za ním sa tesne umiestnil exminister zahraničných vecí Ivan Korčok, ktorého by volilo 33,1 percenta respondentov.

Tretie miesto by obsadil exminister spravodlivosti Štefan Harabin, ktorému by dalo hlas 12 percent opýtaných. Vyplýva to z prieskumu agentúry Sanep pre televíziu TA3. Zber dát sa uskutočnil od 11. do 17. marca na vzorke 1 735 respondentov.

Danko sa vzdal kandidatúry

Za Harabinom by nasledoval líder hnutia Slovensko Igor Matovič s podporou 5,2 percenta opýtaných, bývalému diplomatovi Jánovi Kubišovi by odovzdalo svoj hlas 3,6 percenta voličov, predsedu strany Kotlebovci – Ľudová strana Naše Slovensko Mariana Kotlebu by podporilo 2,7 percenta opýtaných a predsedu Maďarskej aliancie Krisztiána Forróa 2,6 percenta respondentov.

Podpredsedovi parlamentu Andrejovi Dankovi (SNS) v prieskume verí dve percentá voličov. Danko však v pondelok oznámil, že sa svojej kandidatúry vzdáva v prospech Harabina.

Traja nemajú ani dve percentá

Pod hranicou dvoch percent skončil historik Patrik Dubovský (1,9 percenta), politológ Róbert Švec (0,8 percenta) a bývalý policajt Milan Náhlik (0,5 percenta).

Keby sa druhé kolo prezidentských volieb uskutoční v polovici marca, hlavou štátu by sa stal Peter Pellegrini so ziskom 54,9 percenta hlasov voličov. Zdolal by tak Korčoka, ktorý by v druhom kole presvedčil 45,1 percenta ľudí.