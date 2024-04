Fico si skrz Pellegriniho splnil sen. Prezident má však povinnosť byť nadstranícky a nie predĺženou rukou koalície

Peter Pellegrini (Hlas-SD) má teraz povinnosť byť nadstraníckym politikom, nie predĺženou rukou koalície. Uviedol to politológ Samuel Abrahám v rozhovore pre TA3.

Ako priblížil, koalícia má teraz otvorené pole, a teda možnosť konať tak, ako chce. Podľa politológa bude dôležité napríklad to, čo spraví Pellegrini s novelou Trestného zákona, respektíve, či ju stiahne.

Bude konať tak, ako povie koalícia

„To bude prvou indikáciou jeho nezávislosti alebo toho, že bude konať tak, ako mu povie koalícia,“ vyhlásil Abrahám s tým, že je dôležité, aby aj voliči Pellegriniho videli, že je naozaj nezávislým nadstraníckym prezidentom, nie prezidentom, ktorý vykonáva to, čo mu povie predseda vlády Robert Fico (Smer-SD).

„Pellegrini to bude mať o to ťažšie, pretože doteraz buď mlčal, alebo priamo podporoval všetky radikálne zmeny. Nevyjadril sa k tomu, čo sa škandalózne deje na ministerstve kultúry, alebo čo sa chystá v televízii,“ uviedol politológ.

Veci podkopávajúce právny štát

„Teraz Pellegrini nemá inú možnosť, než sa vyjadriť k veciam, ktoré podkopávajú právny štát, demokraciu a fungovanie nezávislých inštitúcií, tak akou by mala byť napríklad RTVS či rôzne kultúrne inštitúcie, v ktorých sa teraz dejú čistky,“ zdôraznil Abrahám.

Pripomenul síce, že prezident nemá exekutívnu moc ničomu zabrániť, no musí sa stať nadstraníckym prezidentom. Podľa politológa je dokonca možné, že príde do konfliktu so súčasnou koalíciou.

Výhra zvláštneho druhu

Pre premiéra je podľa Abraháma víťazstvo Pellegriniho výhrou zvláštneho druhu. Pripomenul napäté vzťahy Fica a Pellegriniho, ako aj vlažnú podporu Pellegriniho v prezidentských voľbách, čo bolo podľa politológa taktikou.

„Ako povedal Fico, Pellegriniho vypiplal od asistenta v národnej rade až po premiéra a prezidenta, aj keď tým prezidentom chcel byť vlastne on. Svojím spôsobom je rád, že sa mu to podarilo, ale je sklamaný, že sa to nepodarilo jemu,“ uzavrel politológ.