Pellegrini vetoval novelu zákona o slobodnom prístupe k informáciám, nesúhlasí s novým inštitútom

Prezident Peter Pellegrini vrátil do parlamentu novelu zákona o slobodnom prístupe k informáciám. Informovala o tom Kancelária prezidenta SR s tým, že prezident nesúhlasí s novým inštitútom v novele zákona, ktorým je „mimoriadne rozsiahle vyhľadávanie informácií“ spojené s možnosťou žiadať od občanov osobitný poplatok. Zákon tak prezident vrátil na opätovné prerokovanie.

Prezident skonštatoval, že tento nejasný a nezadefinovaný inštitút môže v praxi spôsobiť spor o tom, kedy a ako sa bude aplikovať. Vytvorilo by to podľa neho priestor na svojvoľné vyhodnocovanie žiadostí povinnými osobami, a tiež uplatňovanie dvojakého metra pri vybavovaní žiadostí občanov a realizácii práva na informácie. Podľa prezidenta je cieľom efektívnejšia a zrozumiteľnejšia právna úprava, keďže zákon používajú občania na dennej báze.

„Prijatou novelou sa zavádza právna neistota medzi orgánmi verejnej moci pri výkone im priznanej právomoci – bez potrebných mantinelov, kedy a ako spomínaný inštitút používať. To by mohlo vyvolať množstvo nových súdnych sporov,“ vysvetlil prezident, podľa ktorého by došlo aj k nadmernému zaťaženiu povinných osôb pri vyčísľovaní úhrad za vyhľadávanie informácií. Súčasne by nasledovali podľa prezidenta námietky občanov o výške úhrady, čo by opäť administratívne zaťažilo samotné úrady, než by im to pomohlo.