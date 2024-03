Pellegrini v roku 2020 údajne tajne požiadal Orbána o vybavenie pozvania do Moskvy, aby zvýšil volebné šance Smeru

Kandidát na slovenského prezidenta Peter Pellegrini v roku 2020 údajne požiadal maďarského premiéra Viktora Orbána, aby mu robil sprostredkovateľa v kontakte s Ruskom.

Ako referuje investigatívny web vsquare.com a slovenské Investigatívne centrum Jána Kuciaka (ICJK), vtedajší slovenský premiér chcel týmto krokom osloviť voličov a zvýšiť šance pred parlamentnými voľbami, ktoré nakoniec aj tak prehral.

„Pellegrini sa stal premiérom Slovenska v marci 2018. Verejný odpor voči vražde Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej prinútil odstúpiť Pellegriniho predchodcu Roberta Fica. V snahe upokojiť desaťtisíce demonštrantov a potlačiť rozšírené protivládne nálady a zabrániť predčasným voľbám Fico ustúpil a rozhodol sa pre politicky priateľského nástupcu, ktorý bude viesť Slovensko až do ďalších volieb,“ pripomenul web vsquare.com Pellegriniho politický vzostup.

Vybavenie pozvania do Moskvy

„Pellegrini Orbána tajne požiadal o pomoc pri vybavení oficiálneho pozvania do Moskvy,“ uviedlo ICJK, podľa ktorého takáto návšteva mala zvýšiť volebné šance strany Smer, ktorej kandidátku Pellegrini viedol.

„Jasne to naznačuje, že ruská a maďarská vláda diskutovali na vysokej úrovni o pomoci Pellegrinimu zostať pri moci,“ poznamenal web vsquare.com.

Po Pellegriniho prosbe vraj Orbán poveril svojho ministra zahraničných vecí Pétra Szijjártóa, aby odovzdal odkaz prostredníctvom ruského ministra zahraničných vecí Sergeja Lavrova, s ktorým má Szijjártó nadštandardný vzťah. Lavrov mal následne žiadosť postúpiť ruskému premiérovi Michailovi Mišustinovi a Pellegriniho prijali v Moskve len pár dní pred slovenskými parlamentnými voľbami.

Podpora Pellegriniho

ICJK tiež uvádza, že materiál spravodajskej služby európskej krajiny odhaľuje vlastné záujmy Orbánovej vlády na podpore Pellegriniho. Maďarská vláda si myslela, že ak by voľby vyhrala vtedajšia slovenská opozícia, znamenalo by to koniec spolupráce krajín strednej Európy.

Podľa spravodajského materiálu maďarskí a ruskí predstavitelia diskutovali o tom, že vtedajšia slovenská opozícia je pod cudzím vplyvom a údajne financovaná maďarsko-americkým miliardárom Georgeom Sorosom.