Turecké úrady objavili v priebehu 24 hodín už druhý havarovaný dron neznámeho pôvodu

V Turecku našli ďalší dron neznámeho pôvodu, necelý deň po tom, čo sa na severozápade krajiny zrútilo iné bezpilotné lietadlo pravdepodobne ruskej proveniencie, informovali v sobotu turecké médiá.
Podľa viacerých nezávislých médií, ako aj najstaršieho tureckého denníka Cumhuriyet, bol dron nájdený na opustenom poli neďaleko mesta Balikesir vzdialenom približne tri hodiny juhozápadne od Istanbulu.
Už tretí dron
Turecké úrady na správu zatiaľ nereagovali, ale televízne stanice Halk TV a Habertürk informovali, že dron previezli na analýzu do Ankary.
K incidentu – tretiemu svojho druhu od pondelka – došlo po tom, čo Turecko opakovane varovalo Rusko aj Ukrajinu, aby sa ich konflikt nerozšíril do iných častí sveta.
Podozriví sú Rusi
Turecké úrady už obvinili Rusko z vyslania bezpilotného lietadla objaveného v piatok neďaleko mesta Izmit, ležiaceho približne 30 kilometrov južne od pobrežia Čierneho mora, v ktorom došlo v posledných týždňoch k ukrajinským útokom na tankery z ruskej „tieňovej flotily“.
Podľa tureckého ministerstva vnútra ide v prípade dronu nájdeného pri Izmite o ruský „Orlan-10, ktorý sa používa na prieskumné účely“ v extrémnych klimatických podmienkach.