Slobodná národná galéria pokračuje v tradícii, v Bratislave možno vidieť Slobodný národný stromček

V Bratislave si do 6. januára 2026 možno pozrieť Slobodný národný stromček 2025, aj dielo Ivany Šátekovej Sťatý stromček. Informuje o tom na sociálnych sieťach Slobodná národná galéria. Ako platforma priblížila, nezabudli na tradíciu Vianočných stromčekov a tento rok pripravili niekoľko projektov. Ide o súčasť širšieho konceptu spolupráce medzi Umenie nebude ticho! a Slobodnou národnou galériou. Slobodný národný stromček 2025 možno nájsť na bratislavskom Námestí Karola Vaculíka.
Koniec tradície v SNG
„V rokoch 2010 – 2024 Slovenská národná galéria pripravovala pre svojich návštevníkov Vianočný stromček, ako špecifickú tematickú inštaláciu. Na tejto tradícii sa v priebehu rokov zúčastnilo viacero umelcov a umelkýň rôzneho záberu a zamerania. Každý pristúpil k téme inak, no nikto z nich neskĺzol do aranžérskej popisnosti,“ objasnila iniciatíva na sociálnej sieti. Podľa nej aj vďaka tomu idea fungovala a stala sa z nej tradícia so svojimi dejinami aj perspektívou, ktorá ale skončila s novým vedením SNG.
V lete bratislavské Staré Mesto ponúklo umelcom priestor garáží, kde kreativita našla svoje nové miesto. „Čoskoro ich však čaká sanácia a akýmsi sviatočným medzipristátím je nadviazanie na tradíciu Vianočných stromčekov. Tentokrát to nebude umelecké dielo, to sme umiestnili na Hviezdoslavovo námestie (Ivana Šáteková: Sťatý stromček vol. 2, 2025), ale „revolučná výzdoba“!,“ uviedla Slobodná národná galéria.
Priblížila, že opäť použili zástavky z letných garáží, tie podľa ich slov recyklujú používanie galerijnej korporátnej zelenej farby, princípu z informačného systému aj starých bannerov z výstav. Doplnili ich o svetielka, biele gule a jasný odkaz sme umiestnili na samotný špic. „Táto spolupráca iniciatívy Umenie nebude ticho! a Slobodnej národnej galérie prináša sviatočné stíšenie, ale aj pripomienku, že umenie nebude ticho – ani cez Vianoce,“ dopĺňa iniciatíva.
Štamperlíky ako ozdoby
Na Hviezdoslavovom námestí v Bratislave zas možno nájsť artbox s dielom od Ivany Šátekovej s názvom Sťatý stromček (vol.2) 2025. Platforma priblížila, že predmetné dielo od známej slovenskej umelkyne bolo prvýkrát možné vidieť v decembri 2023 vo vstupnej hale SNG. „Dnes, presne o dva roky neskôr, je však situácia v (nielen) tejto kultúrnej inštitúcii úplne iná. Umenie, ktoré má názor, pýta sa, kritizuje, či reaguje na aktuálne dianie v spoločnosti, tam už viac nie je vítané. Namiesto toho si nachádza svoje miesto v alternatívnych či verejných priestranstvách – rovnako ako aj Sťatý stromček, v tohtoročnej edícii doplnený o hudobnú vrstvu novým spracovaním piesne Na Kráľovej Holi od Branislava Kováča ‚Veca‛,“ priblížila iniciatíva Slobodná národná galéria.
Sťatý stromček má podľa nej možno na prvý pohľad neškodnú formu, no napriek tomu s ľahkosťou, no predsa priamo adresuje tienisté stránky našej spoločnosti. Umelkyňa s humorom sebe vlastným poukazuje na problémy, ktoré sa v mnohých slovenských rodinách skrývajú pod pozlátkou Vianoc.
„Tradične pekný, vysvietený stromček pri bližšom skúmaní odkazuje na menej prívetivú tvár Vianoc – tú, o ktorej sa vo väčšine domácností radšej mlčí a maskuje sa odleskom vianočných girlánd a svetielok. Okrem trčiacich nôh odetých do tradičného slovenského kroja a štamperlíkov ako ozdôb poukazujú na túto skutočnosť aj znepokojivé, občasné otrasy stromu. Prichádzajú nečakane, vyvolávajú v nás neistotu a nútia k zamysleniu sa nad vlastnými sviatočnými spomienkami či pocitmi. Ako sa cítime počas Vianoc? Oslavujeme, tešíme sa, alebo sa bojíme?,“ doplnila platforma.