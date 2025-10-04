Pellegrini pogratuloval Babišovi k víťazstvu v parlamentných voľbách, Fico mu zaželal šťastnú ruku – VIDEO, FOTO

Raši Babišovi drží palce, aby bola čo najskôr zložená nová česká vláda.
Katarína Lörincová
Redaktorka domácej redakcie
1 min. čítania
Redakčne overené informácie
PREZIDENT: Prijal predsedu vlády SR Roberta Fica
Prezident SR Peter Pellegrini. Foto: archívne, SITA/Tomáš Susko
Slovenský prezident Peter Pellegrini poblahoželal občanom Českej republiky k pokojným a demokratickým voľbám s vysokou volebnou účasťou.

V stanovisku k výsledkom parlamentných volieb v Českej republike, ktoré zaslal odbor Kancelárie prezidenta SR, tiež hlava štátu poblahoželala aj víťazovi volieb, teda hnutiu ANO a jeho predsedovi Andrejovi Babišovi.

Fotogaléria k článku:

Czech Republic Election
Czech Republic Election
Voľby v Česku
44 fotografií v galérii
Czech Republic Election

Verím, že Česká republika bude mať po voľbách vládu, ktorá prispeje k rozvoju slovensko-českých vzťahov a pomôže oživiť spoluprácu v rámci krajín V4,“ dodal Pellegrini v reakcii.

Babišovi blahoželal aj predseda slovenskej vlády Robert Fico (Smer-SD). „Práve som telefonicky zablahoželal víťazovi českých parlamentných volieb pánovi Andrejovi Babišovi a zaželal som mu šťastnú ruku a veľa múdrosti pri pretavovaní jeho volebného víťazstva do novej vládnej koalície,“ uviedol v reakcii na výsledky parlamentných volieb v susednej Českej republike.

Predseda Národnej rady SRRichard Raši (Hlas-SD) taktiež pogratuloval Babišovi k presvedčivému víťazstvu vo voľbách. Dodal, že mu drží palce, aby bola čo najskôr zložená nová česká vláda.

Už teraz sa teším na spoločné rokovanie, nielen nás, predsedov parlamentov, ale aj českej a slovenskej vlády tak, ako sme na to boli zvyknutí,“ povedal vo videu na sociálnej sieti.

