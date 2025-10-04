Pellegrini pogratuloval Babišovi k víťazstvu v parlamentných voľbách, Fico mu zaželal šťastnú ruku – VIDEO, FOTO

Slovenský prezident Peter Pellegrini poblahoželal občanom Českej republiky k pokojným a demokratickým voľbám s vysokou volebnou účasťou.
ONLINE - Voľby v Česku jasne vyhralo ANO a Babiš spieval svoj hit. S kým zloží vládu? - VIDEO, FOTO
V stanovisku k výsledkom parlamentných volieb v Českej republike, ktoré zaslal odbor Kancelárie prezidenta SR, tiež hlava štátu poblahoželala aj víťazovi volieb, teda hnutiu ANO a jeho predsedovi Andrejovi Babišovi.
„Verím, že Česká republika bude mať po voľbách vládu, ktorá prispeje k rozvoju slovensko-českých vzťahov a pomôže oživiť spoluprácu v rámci krajín V4,“ dodal Pellegrini v reakcii.
Babišovi blahoželal aj predseda slovenskej vlády Robert Fico (Smer-SD). „Práve som telefonicky zablahoželal víťazovi českých parlamentných volieb pánovi Andrejovi Babišovi a zaželal som mu šťastnú ruku a veľa múdrosti pri pretavovaní jeho volebného víťazstva do novej vládnej koalície,“ uviedol v reakcii na výsledky parlamentných volieb v susednej Českej republike.
Predseda Národnej rady SRRichard Raši (Hlas-SD) taktiež pogratuloval Babišovi k presvedčivému víťazstvu vo voľbách. Dodal, že mu drží palce, aby bola čo najskôr zložená nová česká vláda.
Výsledky volieb v Česku: Kto vyhral a bude Babiš premiér? ANO má vyše 34 percent a Stačilo! prepadlo
„Už teraz sa teším na spoločné rokovanie, nielen nás, predsedov parlamentov, ale aj českej a slovenskej vlády tak, ako sme na to boli zvyknutí,“ povedal vo videu na sociálnej sieti.