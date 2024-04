Pellegrini je riskantným krokom pre Slovensko a nevymedzil sa voči Ficovi, bývalí ministri úradníckej vlády podporili Korčoka

Členovia a ministri bývalej úradníckej vlády vyjadrili svoju podporu v druhom kole prezidentských volieb Ivanovi Korčokovi. Súčasne vyzvali občanov, aby prišli k voľbám a svoj hlas dali Korčokovi.

V spoločnom vyhlásení uviedli, že obaja kandidáti ponúkajú spoluprácu a spájanie a deklarujú podporu členstvu SR v NATO a v EÚ.

Pellegrini môže za negatívne kroky

„Prezidentom sa zrejme nestane niekto, kto by toto kľúčové ukotvenie Slovenska zásadne spochybňoval či podkopával,“ uviedli úradníci bývalej vlády s tým, že napriek tomu nie je jedno, kto zvíťazí.

Predseda NR SR a líder Hlasu-SD Peter Pellegrini podľa členov bývalej vlády môže totiž za všetky negatívne kroky, ktoré sa dnes dejú, či už ide o zrušenie špeciálnej prokuratúry, prijatie Trestného zákona, a tiež nebezpečné postoje premiéra Roberta Fica voči ruskej agresii na Ukrajine či snaha ovládnuť RTVS.

„Je možné, že ako prezident by Pellegrini vystupoval nezávislejšie. Je ale rovnako možné, a v tejto chvíli skôr pravdepodobné, že by tak neurobil. Zatiaľ sa voči Robertovi Ficovi (Smer-SD) nijako nevymedzil. Naopak, v plnej miere mu napomáha,“ upozornili odborníci bývalej vlády s tým, že súčasná vláda by tak nemala žiadnu protiváhu.

Korčok sa hlási k modernému vlastenectvu

Voliť Pellegriniho je podľa nich v súčasnosti riskantným krokom pre SR, a preto za lepšieho kandidáta na prezidenta pokladajú Korčoka.

„Poznáme ho ako skúseného diplomata a slušného, pevného a triezvo uvažujúceho človeka, ktorý pracoval pre Slovensko bez politického trička. Hlási sa k Novembru ‘89. Hlási sa k modernému vlastenectvu, korektnej spolupráci s partnermi v EÚ a ochrane práv národnostných komunít na Slovensku vrátane tej najpočetnejšej, maďarskej,“ uviedli členovia bývalej vlády.

Pokračovali, že Korčok hovorí aj potrebe prekonať zaostávanie SR za svetom a poukazuje aj na problémy a výzvy, akými sú napríklad ozdravenie verejných financií, rozvoj regiónov vďaka eurofondom či udržanie talentov.

Protiváha súčasnej vlády

„Prezident nemá exekutívne právomoci, môže však dohliadať na to, aby sa s tým niečo robilo, aby o tom ľudia vedeli a aby vláda veci posúvala ďalej. Lebo čo povieme našim vnúčatám, ak sa nám to nepodarí?,“ zdôraznili signatári vyhlásenia a dodali, že Korčok nepôjde do vojny inštitúcií, ale chce vytvárať protiváhu súčasnej vláde.

To podľa bývalých členov vlády SR potrebuje. Signatári vyhlásenia tiež uviedli, že so znepokojením dnes sledujú zmeny k horšiemu od spravodlivosti a kultúry po životné prostredie či zahraničnú politiku.

„Na budúcnosti našej vlasti nám naozaj záleží. Za riziko pokladáme nielen voľbu Pellegriniho, ale aj neúčasť na voľbách. Dôležitý bude každý hlas, v druhom kole ešte viac ako v prvom,“ uzavreli bývalí členovia vlády.

Niektorí nemohli vyjadriť podporu

Pod vyhlásenie sa podpísali bývalý predseda vlády Ľudovíť Ódor, bývalá podpredsedníčka vlády Lívia Vašáková, bývalý minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Peter Balík, bývalý minister školstva, vedy, výskumu a športu Daniel Bútora, bývalý minister hospodárstva Peter Dovhun, bývalá ministerka spravodlivosti Jana Dubovcová, bývalá ministerka kultúry Silvia Hroncová, bývalý minister dopravy Pavol Lančarič, bývalý minister obrany Martin Sklenár a bývalý minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Miroslav Wlachovský.

Niektorí členovia bývalej vlády odborníkov aktuálne zastávajú pozície, ktoré im neumožňujú verejne vyjadriť podporu konkrétnemu kandidátovi.