Gyimesi: Maďar má svoju hrdosť a srdce na mieste, bude voliť prezidentského kandidáta na strane mieru

Maďar má svoju hrdosť, Maďar má svoje srdce na mieste, Maďar má svoju dôstojnosť a vie sa sám rozhodnúť, koho bude voliť.

V rozhovore pre agentúru SITA to uviedol podpredseda strany Maďarská aliancia – Magyar Szövetség György Gyimesi. Ako uviedol, Maďari budú voliť toho, kto je na strane mieru, a nie na strane vojny.

Vedia, akú cenu má mier

„My veľmi dobre vieme, akú hodnotu a cenu má mier. Veľmi dobre vieme, že nám budú na nič dvojjazyčné tabule, keď budú našich vojakov brať na Ukrajinu. Toto sú hodnoty, na základe ktorých budeme voliť a na základe ktorých sme sa rozhodli podporiť Petra Pellegriniho (Hlas-SD),“ vyhlásil podpredseda Maďarkej Aliance.

Člen predsedníctva strany Szabolcs Mózes však v súvislosti s tým, koho by mali voliť Maďari, vyjadril svoju nespokojnosť so zrušením rokovania s druhým kandidátom na prezidenta Ivanom Korčokom, o ktorom sa dozvedel z facebookovej stránky Korčoka.

„Nielen dohoda, ale aj elementárna logika a politická kultúra nám kážu, aby strana rokovala s oboma prezidentskými kandidátmi, ak je ochota z ich strany,“ vyhlásil Mózes. Ako sa v rozhovore pre agentúru SITA vyjadril Gyimesi, Mózes chcel podľa neho na seba iba upozorniť.

Korčoka označil za hungarofóba

„On sám sa totiž viackrát vyjadril, že Korčoka nikdy nepodporí, čiže nerozumiem, prečo mal nutkanie písať niečo úplne iné. Skôr si myslím, že sa jedná o jeho nejakú osobnú animozitu vo vzťahu k osobe Krisztiána Forróa,“ uviedol Gyimesi s tým, že Mózes bol určitý čas podpredsedom strany so zlými volebnými výsledkami a jeho miesto bolo naďalej neudržateľné.

„Mám preto taký pocit, že sa len mstí,“ vyhlásil podpredseda Maďarskej aliancie.

Gyimesi označil Korčoka za hungarofóba a podľa jeho slov neexistovala šanca, že by ho Maďarská aliancia pred druhým kolom prezidentských volieb podporila.

Komunikácia Forróa bola chybná

„Je ale pravda, že tá komunikácia zo strany predsedu strany Forróa, že on si ide sadnúť s oboma kandidátmi a ide si vypočuť ich ponuku, bola chybná komunikácia. To som predsedovi aj vyčítal, že sa dostane sám do svojej pasce,“ dodal Gyimesi s tým, že Forró mal už na začiatku jasne povedať, že Korčoka nepodporia, a že budú rokovať iba s Pellegrinim s tým, že sa potom rozhodne, či podporia Pellegriniho alebo nikoho.

„Toto mala byť tá správna komunikácia. Žiaľ, pán predseda komunikoval inak, čo dávalo možno niekomu nádeje, že by sme kedykoľvek v budúcnosti mohli podporiť Korčoka, pričom bolo zjavné, že sa tak nikdy nestane,“ uzavrel Gyimesi.