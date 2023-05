Pellegrini chce od Ódora holú a tvrdú pravdu o stave krajiny, Heger pokračovanie v sociálno-ekonomickej pomoci

Budúci predseda úradníckej vlády Ľudovít Ódor je skúsený ekonóm a v politike sa pohybuje 20 rokov. Povedal to v diskusnej relácii Rozhlasu a televízie Slovenska Sobotné dialógy dosluhujúci premiér Eduard Heger (Demokrati). Svojmu nástupcovi praje veľa síl, pevné nervy, odhodlanie a nadhľad.

Kroky novej vlády bude sledovať

Heger uviedol, že je dôležité, aby nová vláda pokračovala v sociálno-ekonomickej pomoci, nakoľko za ich vlády sa im podarilo udržať stabilnú cenu elektrickej energie ako jediným v Európskej únii. „Taktiež budeme sledovať, ako nová vláda bude riešiť Plán obnovy,“ spresnil.

Líder strany Hlas – sociálna demokracia (Hlas-SD) Peter Pellegrini povedal, že by bol rád, ak by bola Ódorova vláda aktívnejšia vo vzťahu k ľudom.

Ódor by mal podľa neho informovať o tom, v akom stave sa krajina nachádza – ako sa Slovensko zadlžilo, v akom stave sú verejné financie, čo nám ako krajine hrozí. „Holú, tvrdú pravdu. K tomuto ho budem aj vyzývať,“ skonštatoval Pellegrini.

Lídri spoločne vládnuť nechcú

Pellegrini aj Heger potvrdili, že nemajú záujem spoločne vládnuť po predčasných voľbách. Na otázku, či by strana Hlas-SD išla po voľbách do koalície so stranou Smer – sociálna demokracia (Smer-SD), Pellegrini povedal, že robia úplne inú politiku ako Smer-SD. Nevylučuje však, že by s nimi išiel do koalície. a to v prípade, že splnia podmienky, ktoré predstavia na sneme.

„Koho sme vylúčili z povolebnej spolupráce sú strany ĽSNS a OĽaNO,“ zopakoval líder strany Hlas-SD. Ako povedal Heger, pre stranu Demokrati je dôležité, aby prišla vláda pokoja.

„Kresťanskodemokratické hnutie a Progresívne Slovensko sú strany, ktoré sú konštruktívne a vedia priniesť koalíciu pokoja,“ podotkol Heger.