Hlas volal po čo najskorších voľbách, úradnícka vláda je však lepšia ako Heger a Matovič dokopy

Po páde vlády bola strana Hlas-SD za čo najskoršie konanie volieb. V relácii Karty na stôl to uviedol jej predseda Peter Pellegrini.

Vláda technokratov

Keď sa ale ukázalo, že by sa voľby mali konať až 30. septembra, Hlas-SD začal volať po úradníckej vláde, ktorá by síce mala oklieštené kompetencie, tak ako súčasná vláda dočasne povereného premiéra Eduarda Hegera (Demokrati), avšak bola by to vláda technokratov.

Nová úradnícka vláda, ktorá má nahradiť Hegerovu, síce podľa Pelegriniho toto spĺňa, avšak strana Hlas-SD nikdy neavizovala, že jej vyslovia dôveru.

Zdôraznil, že okrem strany Sloboda a Solidarita žiadna strana neavizovala, že úradníckej vláde vysloví dôveru. Pellegrini považuje za normálne, ak politický subjekt nevysloví dôveru vláde, na ktorej zostavovaní sa nepodieľal.

Je však radšej, že Slovensko do predčasných volieb dovedie úradnícka vláda, a nie Heger so svojimi nominantmi.

Ódora si na pozícií vie predstaviť

Ľudovíta Ódora, ktorý nový kabinet povedie, považuje Pellegrini za technokrata a ekonóma a vie si ho predstaviť na tejto pozícii.

Dodal, že je presvedčený, že odborne a po technickej stránke je Ódor na danú funkciu pripravený lepšie, než Igor Matovič (OĽaNO) a Eduard Heger dohromady.

Úradnícka vláda, aj keď bez dôvery, by podľa predsedu Hlasu mohla upokojiť situáciu a podľa jeho názoru by sa mala venovať len eurofondom, plánu obnovy a možno ešte štátnemu rozpočtu.

Podporia návrhy aj bez dôvery

Pripustil však, že aj keď jej nevyslovia dôveru, sú ochotní podporiť návrhy z jej dielne, ktoré budú kvalitné a pomôžu ľuďom. Mantinely jej legislatívnej činnosti by podľa Pellegriniho mala určiť hlava štátu.

Úradnícka vláda by podľa Pellegriniho mohla vystaviť Slovensku účet a poukázať na najzávažnejšie problémy, ktorým čelí. Tie by mohli byť námetom na témy volebnej kampane pre politické strany.

Pellegrini nemá informáciu, že by niekto ponúkal posty v úradníckej vláde odborníkom blízkym jeho strane. Takú ponuku nedostali a Pellegrini by im ani neodporúčal, aby sa stali súčasťou úradníckej vlády.

Pri stretnutí s prezidentkou Zuzanou Čaputovou, na ktorom mu ukázala zoznam budúcich ministrov úradníckej vlády, pre neho bolo dôležité uistenie, že títo nominanti deklarovali nezáujem stať sa v budúcnosti súčasťou politickej scény.

Terč predvolebných útokov

Pellegrini pripustil, že sa úradnícka vláda môže stať terčom predvolebných útokov, a predpokladá, že to bude najmä od politických subjektov, ktoré zlyhali.

Aj postoj k úradníckej vláde môže podľa Pellegriniho naznačiť, či má alebo nemá obsah a strany, ktorým chýba, si podľa neho hľadajú nepriateľov na boj, lebo vedia robiť len takúto opozičnú politiku.

Dodal, že v tomto sa jeho strana odlišuje od Smeru-SD. Hlas-SD má podľa neho v porovnaní so Smerom jednoznačnejšiu rétoriku v oblasti postavenia Slovenska.

Zahraničnopolitické ukotvenie Slovenska

„Slovenský priestor života je v Európskej únii. Aj v rámci obrany kolektívny orgán NATO,“ vraví Pellegrini. Dodal, že podľa Hlasu je potrebné, aby sa SR podieľala na kreovaní politiky daných organizácií.

Nespochybňovanie zahraničnopolitického ukotvenia Slovenska bude podľa predsedu Hlasu aj jednou z podmienok pre vstup jeho strany do akejkoľvek koalície.

Z povolebnej spolupráce podľa neho dosiaľ Hlas-SD vylúčil len Ľudovú stranu Naše Slovensko a hnutie Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti.