Pellegrini apeloval na dodržiavanie Charty OSN, „vláda mocných“ a vojenská sila sa opäť stávajú nástrojmi politiky – VIDEO, FOTO

Prezident Peter Pellegrini v sídle Organizácie Spojených národov (OSN) vystúpil s prejavom vo všeobecnej rozprave pri príležitosti 80. Valného zhromaždenia OSN. Vo svojom vystúpení zdôraznil význam Charty OSN, potrebu posilňovania multilateralizmu a zodpovednosť členských štátov za udržiavanie mieru, medzinárodného práva a ochrany ľudských práv.
Pellegrini v prejave apeloval na dodržiavanie Charty OSN, ktorej jedným zo 14 spoluautorov bol Slovák Ján Papánek. „Dokazuje to, že aj malý národ sa môže podieľať na veľkých veciach a prispievať k medzinárodnému mieru a poriadku,“ povedal.
Použitie jadrových zbraní sa nesmie opakovať
Podľa slov prezidenta Pellegriniho nás 80. výročie OSN tiež nabáda k zamysleniu sa nad realitou sveta, ktorá sa nás všetkých hlboko dotýka. S odkazom na svoju nedávnu návštevu pamätníka v Hirošime zdôraznil, že použitie jadrových zbraní sa nesmie nikdy opakovať a že medzinárodné spoločenstvo má povinnosť každý deň pracovať na zachovaní bezpečia a mieru.
Východná hranica NATO musí byť podľa Pellegriniho chránená celá, Slovensko nemôže byť nezabezpečená diera
Mier sa pred ôsmimi dekádami stal hlavným cieľom OSN spolu s ochranou ľudských práv, trvalo udržateľným rozvojom a medzinárodným právom. „Pravidlá chránili suverenitu, nezávislosť a územnú celistvosť, ako aj riešenie konfliktov mierovými prostriedkami. A tiež zákaz použitia sily. To boli základy stabilného a spravodlivého sveta,“ uviedol prezident.
Kritika spochybňovania Charty OSN
Pellegrini vo svojom prejave kritizoval v súčasnosti časté otvorené spochybňovanie Charty OSN. Podľa neho sa „vláda mocných“ a použitie vojenskej sily opäť stávajú nástrojmi politiky, medzinárodné právo sa demontuje a vidíme tiež masívne šírenie porušení.
„Ako malá krajina na Slovensku veríme, že malé krajiny musia byť múdre, a to nielen v časoch konfrontácie. Charta OSN a pravidlá musia vždy prevládať ako ochranné bariéry proti falošnej predstave o práve silnejšieho a ilúzii sfér vplyvu, kde vonkajšie sily diktujú životy iných národov,“ povedal prezident s tým, že Charta OSN, pravidlá a povinnosti zostávajú najvyššou morálnou základňou a normami, podľa ktorých sa posudzujú činy štátov.
Pripomienka krehkosti mieru
Pozornosť v rámci prejavu venoval aj vojne na Ukrajine, ktorú označil za každodennú pripomienku krehkosti mieru. Bezpečnostná rada OSN, ktorej sme zverili najväčšie právomoci a osobitnú zodpovednosť za udržiavanie mieru, podľa prezidenta Pellegriniho nemôže predstierať, že je úspešná.
Prezident Pellegrini uviedol tri body, ktoré by sa mali presadzovať v mierových riešeniach vojny na Ukrajine
„Vojna na Ukrajine nám každý deň pripomína, aký krehký je mier, keď sa ignoruje Charta OSN a medzinárodné právo. Ako susedná krajina je Slovensko svedkom obrovských nákladov tejto vojny,“ uviedol Pellegrini. Podľa jeho slov aj napriek všetkému úsiliu smerujúcemu k mierovej dohode i tomu, že na americko-ruskom samite na Aljaške boli položené základy pre diplomatické rokovania, sa Ukrajina, žiaľ, musí brániť.
Odsúdenie narušenia vzdušného priestoru Poľska
Pellegrini tiež odsúdil nedávne narušenie vzdušného priestoru Poľska ruskými dronmi. Uviedol, že išlo o hrubé porušenie suverenity a medzinárodného práva a priamu hrozbu pre spoločnú euroatlantickú bezpečnosť, rovnako ako v Estónsku a Rumunsku.
„Chcem vyjadriť moju pevnú podporu a solidaritu so spojencami. Otvorené dvere k rokovaniam by sa nikdy nemali zamieňať so slabosťou alebo výzvou k ďalšiemu násiliu. Moja krajina vyzýva na skoré uzavretie mieru. Vyzývame k záväzkom a konkrétnym krokom v súlade s výsledkami samitu na Aljaške. Naďalej sme pripravení prispieť k tomuto cieľu a podporovať záruky zabezpečujúce budúcnosť mieru, ktorý vydrží skúšku časom,“ zdôraznil.
Budúcnosť OSN
Časť prejavu prezident Pellegrini venoval budúcnosti samotnej OSN. Upozornil, že aj keď podľa neho organizácia v posledných rokoch čelí poklesu dôveryhodnosti, jej úloha je nenahraditeľná. „Zdravie OSN nemôže byť dôvodom na odstúpenie. Naopak, situácia nás vyzýva, aby sme opäť investovali do jej sily. Leží to viac v našich rukách, v rukách členských štátov, ako v rukách generálneho tajomníka,“ povedal.
OSN podľa Pellegriniho nie je bez chýb, ale je jediná a umožňuje aj malým štátom žiadať ochranu – VIDEO
Pellegrini tiež vyjadril podporu reforme OSN, vrátane Bezpečnostnej rady, aby lepšie odrážala realitu súčasného sveta. „Reforma OSN je žiadúca a vzhľadom na súčasnú finančnú situáciu aj nevyhnutná. Slovensko víta iniciatívu UN80. Bude to náročná úloha. Máme však spoločný cieľ: OSN musí z tejto situácie vyjsť efektívna a schopná pôsobiť tam, kde je to najdôležitejšie, teda v teréne,“ uviedol prezident.
Právo Izraela na obranu
Prezident Pellegrini sa vyjadril aj k situácii na Blízkom východe, kde podporil „právo Izraela na obranu„, zároveň vyzval na návrat rukojemníkov a umožnenie humanitárnej pomoci pre civilistov v Gaze. Pripomenul, že Slovensko už pred viac ako tromi desaťročiami uznalo právo Palestínčanov na vlastný štát a opätovne potvrdil podporu dvojštátnemu riešeniu konfliktu.
V závere vystúpenia na tohtoročnom Valnom zhromaždení OSN prezident Peter Pellegrini opätovne zdôraznil, že Slovensko bude vždy stáť na strane mieru, spolupráce a rešpektu k medzinárodnému právu.
„Žiadne dieťa by nemalo byť trestané za to, že sa narodilo v nesprávnej časti sveta. Každé dieťa má právo žiť v mieri. Je našou povinnosťou, aby sa to stalo skutočnosťou. Slovensko urobí svoju časť spolu s národmi, ktoré veria v mier a spoluprácu. Tento sľub dávame OSN a budúcim generáciám,“ uzavrel svoj prejav prezident.