Pellegrini apeloval na dodržiavanie Charty OSN, „vláda mocných“ a vojenská sila sa opäť stávajú nástrojmi politiky – VIDEO, FOTO

Časť prejavu prezident Pellegrini venoval budúcnosti samotnej OSN.
Paulína Danko
Paulína Danko
4 min. čítania
Redakčne overené informácie
UN General Assembly Slovakia
Prezident Slovenskej republiky Peter Pellegrini vystúpil na 80. zasadnutí Valného zhromaždenia Organizácie Spojených národov v stredu 24. septembra 2025 v sídle OSN. Foto: SITA/AP
Spojené štáty americké Politika Politika z lokality Spojené štáty americké

Prezident Peter Pellegrini v sídle Organizácie Spojených národov (OSN) vystúpil s prejavom vo všeobecnej rozprave pri príležitosti 80. Valného zhromaždenia OSN. Vo svojom vystúpení zdôraznil význam Charty OSN, potrebu posilňovania multilateralizmu a zodpovednosť členských štátov za udržiavanie mieru, medzinárodného práva a ochrany ľudských práv.

Pellegrini v prejave apeloval na dodržiavanie Charty OSN, ktorej jedným zo 14 spoluautorov bol Slovák Ján Papánek. „Dokazuje to, že aj malý národ sa môže podieľať na veľkých veciach a prispievať k medzinárodnému mieru a poriadku,“ povedal.

Použitie jadrových zbraní sa nesmie opakovať

Podľa slov prezidenta Pellegriniho nás 80. výročie OSN tiež nabáda k zamysleniu sa nad realitou sveta, ktorá sa nás všetkých hlboko dotýka. S odkazom na svoju nedávnu návštevu pamätníka v Hirošime zdôraznil, že použitie jadrových zbraní sa nesmie nikdy opakovať a že medzinárodné spoločenstvo má povinnosť každý deň pracovať na zachovaní bezpečia a mieru.

Mier sa pred ôsmimi dekádami stal hlavným cieľom OSN spolu s ochranou ľudských práv, trvalo udržateľným rozvojom a medzinárodným právom. „Pravidlá chránili suverenitu, nezávislosť a územnú celistvosť, ako aj riešenie konfliktov mierovými prostriedkami. A tiež zákaz použitia sily. To boli základy stabilného a spravodlivého sveta,“ uviedol prezident.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Kritika spochybňovania Charty OSN

Pellegrini vo svojom prejave kritizoval v súčasnosti časté otvorené spochybňovanie Charty OSN. Podľa neho sa „vláda mocných“ a použitie vojenskej sily opäť stávajú nástrojmi politiky, medzinárodné právo sa demontuje a vidíme tiež masívne šírenie porušení.

Ako malá krajina na Slovensku veríme, že malé krajiny musia byť múdre, a to nielen v časoch konfrontácie. Charta OSN a pravidlá musia vždy prevládať ako ochranné bariéry proti falošnej predstave o práve silnejšieho a ilúzii sfér vplyvu, kde vonkajšie sily diktujú životy iných národov,“ povedal prezident s tým, že Charta OSN, pravidlá a povinnosti zostávajú najvyššou morálnou základňou a normami, podľa ktorých sa posudzujú činy štátov.

Pripomienka krehkosti mieru

Pozornosť v rámci prejavu venoval aj vojne na Ukrajine, ktorú označil za každodennú pripomienku krehkosti mieru. Bezpečnostná rada OSN, ktorej sme zverili najväčšie právomoci a osobitnú zodpovednosť za udržiavanie mieru, podľa prezidenta Pellegriniho nemôže predstierať, že je úspešná.

Vojna na Ukrajine nám každý deň pripomína, aký krehký je mier, keď sa ignoruje Charta OSN a medzinárodné právo. Ako susedná krajina je Slovensko svedkom obrovských nákladov tejto vojny,“ uviedol Pellegrini. Podľa jeho slov aj napriek všetkému úsiliu smerujúcemu k mierovej dohode i tomu, že na americko-ruskom samite na Aljaške boli položené základy pre diplomatické rokovania, sa Ukrajina, žiaľ, musí brániť.

Fotogaléria k článku:

PREZIDENT: Odhalenie plakety Jána Papánka
68d12475747df300129774 1.jpg
UN General Assembly Slovakia
21 fotografií v galérii
68d124759dae1394993833 1.jpg

Odsúdenie narušenia vzdušného priestoru Poľska

Pellegrini tiež odsúdil nedávne narušenie vzdušného priestoru Poľska ruskými dronmi. Uviedol, že išlo o hrubé porušenie suverenity a medzinárodného práva a priamu hrozbu pre spoločnú euroatlantickú bezpečnosť, rovnako ako v Estónsku a Rumunsku.

Chcem vyjadriť moju pevnú podporu a solidaritu so spojencami. Otvorené dvere k rokovaniam by sa nikdy nemali zamieňať so slabosťou alebo výzvou k ďalšiemu násiliu. Moja krajina vyzýva na skoré uzavretie mieru. Vyzývame k záväzkom a konkrétnym krokom v súlade s výsledkami samitu na Aljaške. Naďalej sme pripravení prispieť k tomuto cieľu a podporovať záruky zabezpečujúce budúcnosť mieru, ktorý vydrží skúšku časom,“ zdôraznil.

Budúcnosť OSN

Časť prejavu prezident Pellegrini venoval budúcnosti samotnej OSN. Upozornil, že aj keď podľa neho organizácia v posledných rokoch čelí poklesu dôveryhodnosti, jej úloha je nenahraditeľná. „Zdravie OSN nemôže byť dôvodom na odstúpenie. Naopak, situácia nás vyzýva, aby sme opäť investovali do jej sily. Leží to viac v našich rukách, v rukách členských štátov, ako v rukách generálneho tajomníka,“ povedal.

Pellegrini tiež vyjadril podporu reforme OSN, vrátane Bezpečnostnej rady, aby lepšie odrážala realitu súčasného sveta. „Reforma OSN je žiadúca a vzhľadom na súčasnú finančnú situáciu aj nevyhnutná. Slovensko víta iniciatívu UN80. Bude to náročná úloha. Máme však spoločný cieľ: OSN musí z tejto situácie vyjsť efektívna a schopná pôsobiť tam, kde je to najdôležitejšie, teda v teréne,“ uviedol prezident.

Fotogaléria k článku:

Blanár, Pellegrini, USA
Blanár, Pellegrini, USA.jpg
Blanár, Pellegrini, USA.jpg
28 fotografií v galérii
Blanár, Pellegrini, USA.jpg

Právo Izraela na obranu

Prezident Pellegrini sa vyjadril aj k situácii na Blízkom východe, kde podporil „právo Izraela na obranu„, zároveň vyzval na návrat rukojemníkov a umožnenie humanitárnej pomoci pre civilistov v Gaze. Pripomenul, že Slovensko už pred viac ako tromi desaťročiami uznalo právo Palestínčanov na vlastný štát a opätovne potvrdil podporu dvojštátnemu riešeniu konfliktu.

V závere vystúpenia na tohtoročnom Valnom zhromaždení OSN prezident Peter Pellegrini opätovne zdôraznil, že Slovensko bude vždy stáť na strane mieru, spolupráce a rešpektu k medzinárodnému právu.

Žiadne dieťa by nemalo byť trestané za to, že sa narodilo v nesprávnej časti sveta. Každé dieťa má právo žiť v mieri. Je našou povinnosťou, aby sa to stalo skutočnosťou. Slovensko urobí svoju časť spolu s národmi, ktoré veria v mier a spoluprácu. Tento sľub dávame OSN a budúcim generáciám,“ uzavrel svoj prejav prezident.

Viac k osobe: Ján PapánekPeter Pellegrini
Firmy a inštitúcie: Bezpečnostná rada OSNOrganizácia Spojených národov (OSN)Valné zhromaždenie OSN
Okruhy tém: Charta OSN Prezident Slovenskej republiky vojna na Ukrajine

Ďalšie k téme

Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk