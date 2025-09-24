Prezident Pellegrini uviedol tri body, ktoré by sa mali presadzovať v mierových riešeniach vojny na Ukrajine

Slovensko vyzýva na rýchle a mierové riešenie vojny na Ukrajine, vrátane priamych rozhovorov s Ukrajinou a Slovenská republika je pripravená pomôcť a podporiť záruky trvalého mieru, ktorý je v súlade s Chartou a rezolúciami OSN. Povedal to prezident Peter Pellegrini na rokovaní Bezpečnostnej rady OSN v New Yorku.
Zaradenie témy o aktuálnej situácii na Ukrajine na rokovanie tohtotýždňovej Bezpečnostnej rady OSN iniciovala Kórejská republika.
Slovensko na zasadnutí zastupoval prezident Pellegrini, ktorý vo svojom prejave uviedol, že Slovensko ako susedná krajina, je veľmi znepokojené situáciou na Ukrajine. „Hoci sú Slovensko a Kórejská republika geograficky vzdialené, obe strany si uvedomujeme rozsiahle dôsledky tejto vojny. Jej dôsledky presahujú rámec Ukrajiny a ovplyvňujú globálny mier, bezpečnosť a spravodlivosť,” povedala slovenská hlava štátu.
Vojna má vážne dôsledky
Vo svojom prejave tiež uviedol, že pred osemdesiatimi rokmi bola vytvorená Charta OSN na to, aby sa zabránilo komukoľvek vnucovať svoju vôľu svojim suverénnym susedom alebo zaberať územie silou. Preto sa podľa neho musíme pevne postaviť proti takýmto činom. Ako ďalej uviedol, Bezpečnostnej rade sme zverili dôležitú zodpovednosť za udržiavanie mieru a bezpečnosti, a za dodržiavanie Charty.
Vojna na Ukrajine však trvá už viac ako 1 300 dní – nie je to len európska záležitosť, ale týka sa všetkých. Hlava štátu taktiež zdôraznila, že Slovensko ako krajina s vojnou priamo na hraniciach si uvedomuje vysokú daň, ktorú si táto vojna vyberá – civilné obete, ničenie infraštruktúry i porušovanie humanitárneho práva.
„Táto vojna má vážne dôsledky pre môj región a európsku bezpečnosť,” uviedol Pellegrini a dodal, že aj napriek priamym rokovaniam medzi americkým prezidentom Donaldom Trumpom a ruským prezidentom Vladimirom Putinom na Aljaške nedošlo k prímeriu ani k mierovej dohode. „Hoci existovali nádeje na diplomatické rozhovory a rokovania, vojna pokračuje. Jedna strana odmieta prestať bojovať, čo núti Ukrajinu brániť seba, svojich ľudí a svoje hranice,” pokračoval prezident.
Drony v Poľsku
V rámci vystúpenia sa vyjadril aj k nedávnym znepokojujúcim incidentom, do ktorých boli zapojení naši spojenci. Narážal napríklad na narušenie vzdušného priestoru Poľska ruskými dronmi, ktoré sa udialo pred dvoma týždňami.
„Chcem vyjadriť svoju silnú podporu a solidaritu s Poľskom. Otvorené dvere k rokovaniam by sa nemali vnímať ako slabosť ani ako výzva k ďalšiemu násiliu,” povedal.
Východná hranica NATO musí byť podľa Pellegriniho chránená celá, Slovensko nemôže byť nezabezpečená diera
Podľa jeho slov nie je prekvapujúce, že sa prijímajú opatrenia v reakcii na hrozby pre našu spoločnú bezpečnosť. „Slovensko dôsledne vyzýva na rýchle a mierové riešenie vojny na Ukrajine vrátane priamych rozhovorov s Ukrajinou. Sme pripravení pomôcť a podporiť záruky trvalého mieru, ktorý je v súlade s Chartou a rezolúciami OSN,” apeloval prezident.
V závere vystúpenia položil prítomným otázku, či sme všetci pripravení zintenzívniť naše úsilie a prejsť od diskusií k činom, o ktoré sa snažil a snaží americký prezident Donald Trump.
„Celé medzinárodné spoločenstvo by malo pokračovať v presadzovaní mierových riešení vojny v troch bodoch: 1. ukončenie bojov, 2. sprostredkované rokovania medzi Ukrajinou a Ruskom o mierovej dohode a 3. bezpečnostné záruky pre Ukrajinu – tie, ktoré by podporili mier na Ukrajine,” uzavrel svoj prejav Pellegrini.
Iniciatíva Slovak Pro
Prezident sa v utorok zúčastnil aj na samite Slovak Pro v New Yorku, ktorý patrí medzi najvýznamnejšie podujatia slovenských profesionálov pôsobiacich v zahraničí. Tretí ročník konferencie prilákal približne 200 účastníkov z radov úspešných Slovákov pôsobiacich v oblasti biznisu, technológií, inovácií, vedy či kultúry.
Pellegrini vo svojom príhovore označil samit za jedinečné miesto, kde sa slovenské zručnosti, talent a kreativita stretávajú tisíce kilometrov za hranicami vlasti. „Je to niečo, na čo Slovensko ako malá krajina musí byť vždy hrdé – na svojich talentovaných a kvalifikovaných ľudí,“ uviedol prezident.
Ocenil aj samotnú iniciatívu Slovak Pro, ktorá vytvára priestor na spájanie diaspóry, podporu podnikania a mentoring mladých talentov. Dodal, že práve schopnosť hľadať spoločnú dlhodobú víziu, ktorá stojí nad politickými spormi a presahuje volebné obdobia, je kľúčová pre budúcnosť krajiny. Taktiež poukázal na to, že Slovensko musí v súčasnosti držať krok s dynamickými zmenami vo svete a predstavil tiež zámer pokračovať v sérií tematických okrúhlych stolov, ktoré by mali vyvrcholiť samitom o budúcnosti Slovenska.
Ak chceme byť konkurencieschopní, musíme sa rýchlejšie posúvať k znalostnej ekonomike, ktorá stojí na čistých energiách a inováciách. A toto všetko nie je možné bez talentov v širokej škále oblastí.
Slovak Pro je nezisková iniciatíva slovenských profesionálov v New Yorku, ktorá vznikla v roku 2001. Dnes združuje vyše 3 000 členov pôsobiacich v USA a Kanade a patrí medzi najvplyvnejšie siete Slovákov v zahraničí. Organizuje konferencie, networkingové podujatia a mentoringové programy, ktorých cieľom je podporovať talenty, inovácie a obchodné príležitosti. Zároveň prepája slovenskú diaspóru so Slovenskom a prispieva k posilňovaniu slovensko-amerických vzťahov.