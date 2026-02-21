Päť európskych vojenských veľmocí predstavilo spoločnú iniciatívu na vývoj lacných bojových dronov

Veľká Británia, Francúzsko, Nemecko, Taliansko a Poľsko v piatok oznámili vznik spoločného programu na urýchlenie vývoja lacných vojenských dronov, keďže vojna na Ukrajine zásadne mení podobu moderného boja.
Spoločná schôdza
Ministri obrany piatich európskych krajín v spoločnom vyhlásení na schôdzke v Krakove uviedli, že iniciatíva LEAP (Low-Cost Effectors and Autonomous Platforms) má posilniť európsku spoluprácu a zlepšiť kolektívnu bezpečnosť v rámci Organizácie Severoatlantickej zmluvy (NATO).
Drony sa stali kľúčovým prvkom vedenia boja a prinútili armády prehodnotiť aj používanie a fungovanie systémov protivzdušnej obrany.
Poľský ministerWładysław Kosiniak-Kamysz pripomenul, že drony „revolucionizovali“ vojnu na Ukrajine a už menia stratégie vyzbrojovania. Masové nasadenie dronov na fronte aj hlboko v tyle ukazuje, že nie je efektívne zostreľovať ich drahými raketami, čo vytvára tlak na vývoj lacnejších obranných systémov.
Inovatívne systémy
Nemecký ministerBoris Pistorius zdôraznil, že cieľom projektu je „rýchlo a lacno vyvinúť inovatívne systémy, najmä na obranu proti dronom, a následne ich vo veľkom vyrábať“.
Námestník britského ministra obrany Luke Pollard dodal, že všetky krajiny už prisľúbili multimiliónové investície, ktoré umožnia začať vyrábať komponenty nového systému do 12 mesiacov.
Ministri sa zároveň zhodli, že Európa musí prevziať „väčšiu zodpovednosť“ za svoju bezpečnosť a smerovať k „európskejšej“ Aliancii. „Budeme pracovať na vytvorení európskejšieho NATO, aby sme posilnili pripravenosť európskej obrany,“ uviedli ministri v spoločnom stanovisku.