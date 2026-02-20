Mier na Ukrajine zaručí silná ukrajinská armáda. Ministri obrany piatich európskych krajín potvrdili trvalú podporu Kyjevu

Stretnutie ministrov v Krakove sa konalo len niekoľko dní pred štvrtým výročím ruskej invázie na Ukrajinu z 24. februára 2022.
Tomáš Donoval
Redaktor zahraničnej redakcie
2 min. čítania
Redakčne overené informácie
Russia Ukraine War
Silná ukrajinská armáda je jednou zo základných bezpečnostných záruk mieru na Ukrajine, zhodli sa v piatok 20. februára ministri obrany piatich európskych krajín na schôdzke v Krakove. Foto: AP Photo/Andrii Marienko
Akákoľvek mierová dohoda medzi Ukrajinou a Ruskom musí obsahovať pevné bezpečnostné záruky pre Kyjev, aby bola životaschopná, zhodli sa v piatok ministri obrany Veľkej Británie, Francúzska, Nemecka, Talianska a Poľska na stretnutí v Krakove.

Zárukou je silná ukrajinská armáda

Európski ministri uviedli, že na časti stretnutia, na ktorom opakovane zdôraznili svoju trvalú podporu Ukrajine, sa k nim pripojil aj ukrajinský minister obrany.

„Zabezpečenie suverenity a trvalej bezpečnosti Ukrajiny musí byť neoddeliteľnou súčasťou mierovej dohody a každé urovnanie bude musieť byť podporené pevnými bezpečnostnými zárukami pre Ukrajinu,“ zdôraznili v spoločnom vyhlásení. Pripomenuli, že prvou takou garanciou sú „silné ukrajinské ozbrojené sily“.

Prímerie nesmie predchádzať novej agresii

Francúzska ministerka Catherine Vautrinová vyhlásila, že európska bezpečnosť závisí od „trvalého mieru založeného na rešpektovaní suverenity a územnej celistvosti Ukrajiny“.„Prímerie nikdy nesmie byť predohrou k novej agresii,“ upozornila.

Šéf nemeckého rezortu obranyBoris Pistorius dodal, že na Moskvu sa musí vyvíjať tlak, aby krviprelievanie na Ukrajine ukončila. „Sme hlboko presvedčení, že len maximálny tlak v podobe sankcií, opatrení voči tieňovej flotile a ukrajinských úspechov na bojisku dokážu Putina presvedčiť, aby sa stiahol,“ doplnil minister.

Stretnutie ministrov sa konalo len niekoľko dní pred štvrtým výročím ruskej invázie na Ukrajinu z 24. februára 2022.

PrezidentVolodymyr Zelenskyj v piatok na mikroblogovacej platforme X napísal, že Ukrajina je pripravená na „skutočné kompromisy – ale nie kompromisy na úkor našej nezávislosti a suverenity“.

Vojna na Ukrajine
Vojna na Ukrajine
Vojna na Ukrajine
Vojna na Ukrajine
Najnovšie na SITA.sk