Parlament schválil zvýšenie humanitárnej pomoci pri živelných pohromách na 1 500 eur, viac dostanú aj obete domáceho násilia 

aktualizované 25. apríla 2024, 12:44

Maximálna humanitárna pomoc pri živelných pohromách sa pre fyzické osoby zvýši z 800 na 1 500 eur. Poslanci Národnej rady SR totiž vo štvrtok schválili novelu zákona o dotáciách, ktorú predložilo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Parlament o nej rokoval v zrýchlenom konaní. Novela nadobudne účinnosť dňom vyhlásenia.

Osobité podmienky v špecifických situáciách

Rezort taktiež zavádza osobitné podmienky pre poskytnutie uvedenej dotácie v prípade živelnej pohromy, katastrofy, havárie alebo teroristického útoku, v dôsledku ktorej bol vyhlásený núdzový stav alebo mimoriadna situácia.

„V tomto prípade sa navrhuje vždy pri vyhlásení núdzového stavu alebo mimoriadnej situácie poskytnúť dotáciu najviac v sume 1 500 eur, čo sa môže v priebehu rozpočtového roka viackrát opakovať, ak dôjde k vyhláseniu ďalšej mimoriadnej udalosti,“ zdôraznil rezort.

Časový limit na podanie žiadosti

Ak pritom príde k značným škodám na majetku v rámci tej istej mimoriadnej udalosti, bude možné poskytnutie dotácie maximálne do sumy 3 000 eur. Limit na jednu žiadosť bude maximálne 1 500 eur. Ministerstvo taktiež presadilo časový limit na podanie žiadosti o dotáciu na podporu humanitárnej pomoci, a to do troch mesiacov od vyhlásenia mimoriadnej situácie alebo núdzového stavu.

Novelou sa taktiež zvyšuje maximálna sumu dotácie na podporu rovnosti žien a mužov a rovnosti príležitostí pre aktivity a činnosti zamerané na predchádzanie a podporu riešenia domáceho násilia z 20-tisíc eur na 150-tisíc eur v príslušnom rozpočtovom roku.

Peniaze našli v rezortnom rozpočte

„Na Slovensku existuje 13 bezpečných ženských domovov, ktoré sú financované z krajských samospráv a grantu Nórskeho finančného mechanizmu. Ten však v máji končí, a tak hrozil ich zánik. Ministerstvo využilo zákon o dotáciách, a tým už tento rok vieme poskytnúť sumu 770-tisíc eur ženským domovom,“ vyhlásil po definitívnom schválení novely minister práce Erik Tomáš.

Zároveň zdôraznil, že peniaze na túto pomoc našli v ich rezortnom rozpočte. Tomáš tiež doplnil, že toto je len prvá pomoc pre týrané ženy a deti.

„S ministerstvom spravodlivosti už pripravujeme systémové riešenie. Potom čo skončí grant, bude musieť do tejto pomoci vstúpiť štát,“ prezradil minister.

Zariadenia na pomoc týraným ženám môžu podľa štátneho tajomníka ministerstva práce Branislava Ondruša už teraz požiadať o dotácie na rok 2024, a to do konca júna tohto roka. Rezort zorganizuje pre tieto zariadenia stretnutie, kde im vysvetlí, ako podať žiadosť.

„V priebehu dvoch týždňov budeme schopní tieto žiadosti spracovať a potom už poskytnúť finančné prostriedky,“ doplnil štátny tajomník.