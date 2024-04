Nedostatok krytov, zásob aj staré masky. Slovensko nie je pripravené na vojnu

Keby sa teraz Slovensko dostalo do vojnového konfliktu, oveľa horšie by sme si poradili so situáciami ako Ukrajinci. Najvyšší kontrolný úrad (NKÚ) totiž zistil, že nemáme dostatok úkrytov civilnej ochrany a ani zásob.

Ako informovala TV JOJ vo svojej reportáži zverejnenej na stránke Noviny.sk, našli tam zastarané detské vaky a masky po expirácii, ktoré mali byť vyradené.

Nové hrozby

Ani legislatíva nereflektuje aktuálny vývoj bezpečnostnej situácie, ktorá panuje v Európe. Chýbajú riadiace dokumenty a tie čo sú, tak sú už neaktuálne.

„To bolo nastavené na koniec minulého tisícročia. V súčasnosti máme úplne nové hrozby, ukázal nám to Covid-19, vojna na Ukrajine, živelné pohromy a zemetrasenie na východe,“ ozrejmil predseda Najvyššieho kontrolného úradu Slovenska Ľubomír Andrassy.

Na Slovensku máme približne 1 500 odolných a plynotesných úkrytov. Zhruba jedna štvrtina sa nachádza v Bratislave a ostatné sú rozmiestnené v mestách po celej krajine. Podľa hovorcu Ministerstva vnútra SR Mateja Neumanna majú úkryty súhrnnú kapacitu okolo 250-tisíc ukrytých.

Kryty prešli pod samosprávy

„Problém je v tom, že kryty civilnej ochrany prešli pod samosprávy. A niektoré samosprávy ani nevedia, že úkryty majú a 15 až 20 rokov sa o ne nestarali a sú v dezolátnom stave,“ povedal Andrassy.

Ministerstvo vnútra uviedlo, že v krízovom riadení štátu musí nastať skoková zmena. Avizuje preto návrh nového fungovania krízového manažmentu spolu so zmenou legislatívy v tejto oblasti.

