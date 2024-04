Legislatívu proti násiliu na ženách na Slovensku máme, len ju treba patrične implementovať, tvrdí Miriam Lexmann

Európsky parlament v stredu počas plenárneho zasadnutia v Štrasburgu schválil zákon o boji proti násiliu páchanému na ženách. Podľa slovenskej europoslankyne Miriam Lexmann táto legislatíva „ide v niektorých veciach za rámec, aký by bol nevyhnutný“ a mrzí ju, že to príliš nepomôže situácii na Slovensku.

„Ochrana žien, detí a kohokoľvek pred násilím je určite šľachetný cieľ a musíme pre to urobiť oveľa viac. My sa však opäť vraciame k tomu, že vytvárame legislatívu pre legislatívu. Preto, aby tí, ktorí to predkladajú, mali dobrý pocit, že sa môžu pochváliť urobením nejakého kroku,“ povedala Lexmann dvom novinárom v Štrasburgu vrátane redaktora agentúry SITA.

Legislatíve chýba implementácia

Tvrdí, že na Slovensku už máme legislatívu, ktorá však do dnešného dňa nie je patrične implementovaná.

„Nie je vykonateľná, pretože nemáme dostatočne školených policajtov, prokurátorov, sudcov … pretože žena, keď je vystavená násiliu, nevie, kam sa má obrátiť… nemá vytvorené podmienky, aby mohla odísť od násilníka, keď s ním zdieľa jednu domácnosť, a udať ho. Pretože ten krok môže žena spraviť iba vtedy, keď sa nejakým spôsobom osamostatní,“ povedala europoslankyňa.

Domáca úloha pre Slovensko

Podľa Lexmann je práve toto domáca úloha, ktorú si musíme urobiť na Slovensku.

„Nevytvárame také podmienky, aby žena, dieťa alebo hocijaký človek mal v legislatíve, ale aj v takom sociálnom vnímaní, dostatočnú oporu na to, aby sa vedel vysporiadať s násilím a aby spravodlivosti voči násilníkovi bolo učinené zadosť. My musíme vytvoriť také prostredie, aby naša legislatíva bola vymožiteľná a aby obete boli chránené,“ poznamenala Miriam Lexmann.

Nová smernica zakáže nútené sobáše a mrzačenie ženských pohlavných orgánov a bude mať špecifické pravidlá týkajúce sa počítačovej kriminality, ako je kybernetické prenasledovanie. Legislatíva počíta s tým, že obete budú mať lepší prístup k spravodlivosti a zdravotnej starostlivosti vrátane sexuálnych a reprodukčných služieb, pričom legislatíva bude obsahovať ustanovenia na predchádzanie znásilneniam.