Parlament rokuje o stavebnom zákone, ministerstvo dopravy chce zastaviť dôležitú časť reformy (naživo)

V Národnej rade SR v piatok od 9:00 pokračuje 9. schôdza. Poslancov čaká rokovanie o niekoľkých vládnych návrhoch. V úvode dňa riešia návrh na skrátené legislatívne konanie k novele zákona o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, tzv. stavebný zákon, ktorý do parlamentu predložilo ministerstvo dopravy.

Chcú zastaviť časť reformy

Rezort chce zastaviť dôležitú časť schválenej stavebnej reformy. Účinnosť nového zákona o výstavbe by sa mala posunúť o jeden rok do 1. apríla 2025. Predtým mal nadobudnúť účinnosť spolu so vzájomne prepojeným zákonom o územnom plánovaní a zmenami mnohých súvisiacich zákonov od 1. apríla tohto roka.

Ministerstvo dopravy SR zdôvodnilo oddialenie účinnosti zákona o výstavbe nepripravenosťou na spustenie povoľovacích procesov podľa novej legislatívy.

Hlavnými dôvodmi posunutia účinnosti zákona o výstavbe sú podľa ministerstva dopravy nepripravenosť integrácie povoľovacích procesov stavieb, ktoré podliehajú posudzovaniu vplyvov na životné prostredie, ako aj časový sklz pri príprave vykonávacích právnych predpisov a nutnosť opravy nedostatkov a chýbajúcich častí právnej úpravy nadväzujúcej na zákon o výstavbe.

Štátna podpora nájomného bývania

O návrhu na skrátené legislatívne konanie, predložené rezortom dopravy, budú diskutovať aj pri vládnej novele zákona o štátnej podpore nájomného bývania. Členov predstavenstva Agentúry štátom podporovaného nájomného bývania by po novom mala vymenúvať a odvolávať jej členská schôdza.

Zo zákona chce rezort vypustiť sedemročné funkčné obdobie členov predstavenstva a taxatívny výpočet odvolacích dôvodov, čo sú podľa Úradu vlády SR neštandardné prvky ohrozujúce funkčnosť agentúry. Tieto zmeny by sa mali týkať aj súčasných členov predstavenstva agentúry.

Navrhované zmeny reagujú na „neštandardné a nesystémové zmeny v orgánoch agentúry“ schválené v minulom roku, ako aj na „aktuálnu neštandardnú a nesystémovú právnu úpravu,“ podľa ktorej členov predstavenstva agentúry volí a odvoláva Národná rada SR.

Naživo: Rokovanie parlamentu