Je to babráctvo a premárnená šanca, reaguje odborník na opozíciu, ktorá nevedela dodať podpisy na odvolanie Šimkovičovej

Fiasko opozície? Predseda Národnej rady SR Peter Pellegrini (Hlas-SD) nezvolá mimoriadnu schôdzu na odvolanie ministerky kultúry Martiny Šimkovičovej (nominantka SNS), pretože pod návrhom opozičných strán Progresívne Slovensko a SaS bolo len 28 podpisov, pričom potrebných je 30.

„Každý poslanec v parlamente by mal vedieť, že návrh na vyslovenie nedôvery ministrovi musí zo zákona obsahovať minimálne 30 podpisov poslancov. A keďže ani cez víkend neprišiel návrh, ktorý by to spĺňal, musím dnes podpísať rozhodnutie, v ktorom konštatujem, že tento opozičný návrh nespĺňa podmienky dané ústavou,“ skonštatoval predseda parlamentu Pellegrini.

Babráctvo a premárnenie šance

„Komentuje sa to veľmi ťažko, pretože to vyzerá na babráctvo niekoho. Teraz je skutočne otázne, že prečo je len 28 podpisov poslancov, keď zrejme všetky opozičné politické strany sa vedia zhodnúť na tom, že ministerka Martina Šimkovičová nepatrí na ministerský post šéfky kultúry,“ reagoval na správu politológ Radoslav Štefančík. Odborník čaká na vysvetlenie od opozície ako sa takýto lapsus mohol prihodiť.

Pritom len samotné Progresívne Slovensko má v parlamente 32 poslancov, mimo toho strana SaS disponuje 11 poslancami, hnutie Slovensko (bývalé OĽaNO) má 16 a KDH 12 poslancov.

„Vyzerá to tak, že to musel podať niekto, kto to vážne podcenil a možnože ani nepozná rokovací poriadok, keďže je všeobecne známe, že je potrebných minimálne 3O podpisov, tak sa čudujem, že ich je tam len 28,“ premýšľal ďalej Štefančík.

Môžu si pohnevať ľudí

„Vyzerá to skutočne ako neprofesionálna práca a je namieste si položiť otázku, že prečo to takýmto spôsobom nakoniec dopadlo aj vzhľadom na to, že tých vyše 180-tisíc podpisov je veľká sila za ktorú sa pokojne môže postaviť ktorákoľvek opozičná strana a vyťažiť z toho maximum,“tvrdí ďalej politológ.

„Mám dojem, že kultúrna obec ako aj všetci ostatní, ktorí tú petíciu podpísali sa budú cítiť mimoriadne sklamaní z toho, že opozícia to takto pokašľala,“ skonštatoval Štefančík.

Ministerka kultúry Martina Šimkovičová má dôvod na úsmev. Jej odvolávanie sa zatiaľ nekoná, pretože opozícia nevedela dodať potrebných 30 podpisov na otvorenie mimoriadnej schôdze. Foto: archívne, SITA/Jana Birošová.

„Veď ten poslanec vie, že potrebuje 30 podpisov a keď má len 28, tak by to ani podávať nemal a oni to napriek tomu podali. To znamená, že buď to podal nejaký babrák, alebo niekto, kto nepozná rokovací poriadok, ale potom sa čudujem, čo v tom parlamente robí,“ kritizoval odborník s tým dôvetkom, že opozícia takto premárnila jedinečnú šancu.

„Môžu si pohnevať tých, ktorí petíciu podpísali. Tí ľudia sa môžu potom právom pýtať, že čo za ľudia sedia v parlamente, keď nevedia nájsť 30 podpisov na zvolanie schôdze o odvolávaní jednej ministerky, to je skutočne mimoriadne neprofesionálne,“ uzavrel Štefančík.

Stratený hárok

Progresívne Slovensko vo svojej reakcii tvrdí, že za nedostatkom podpisov na zvolanie schôdze o odvolaní ministerky Šimkovičovej je administratívny omyl. Údajne má byť príčinou chýbajúcich podpisov stratený hárok.

„Smutné je, že Peter Pellegrini sa vytešuje z jedného strateného hárka a točí si o tom videá. Namiesto toho stačilo slušné upozornenie a omyl by bol odstránený,“uviedlo PS. Nový návrh na odvolanie ministerky kultúry chce opozícia odovzdať v utorok.

Pred pár dňami sa poslankyne PS takto pochvaľovali na sociálnej sieti, že podali návrh na odvolanie ministerky kultúry Šimkovičovej.