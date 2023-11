Šutaj Eštok sa svojho odvolávania nebojí, je pripravený čeliť kritike

Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) sa svojho odvolávania nebojí. Ako sa v stredu vyjadril, sám požiadal predsedu parlamentu Petra Pellegriniho (Hlas-SD) a koaličných partnerov o to, aby sa schôdza k jeho odvolávaniu otvorila. Šutaj Eštok vyhlásil, že je pripravený čeliť kritike, ktorá sa na neho hrnie zo strany opozície.

„Určite nebudeme postupovať tak, ako to v minulosti robila vládna koalícia na čele s hnutím OĽaNO, keď niekoľkokrát sabotovali otvorenie schôdze, prerušovali ju a presúvali,“ dodal minister vnútra s tým, že chce, aby schôdza k jeho odvolávaniu prebehla ešte tento týždeň. „Som pripravený sa na nej zúčastniť a vysvetliť všetkým kritikom, že je neopodstatnená,“ vyhlásil Šutaj Eštok.

Solák, policajt telom i dušou

Ako ďalej minister informoval, požiada aj o zvolanie brannobezpečnostného výboru parlamentu, aby prebehlo riadne vypočutie kandidáta na pozíciu prezidenta Policajného zboru Ľubomíra Soláka, ktorý je zatiaľ funkciou policajného prezidenta poverený. Ako Šutaj Eštok zdôraznil, Solák je policajt telom i dušou, a verí, že do zboru prinesie poriadok a disciplínu, aby Policajný zbor fungoval.

Zasadnutie parlamentného brannobezpečnostného výboru k vypočutiu nominanta na post prezidenta Policajného zboru (PZ) bude zvolané čo najskôr, respektíve v príslušných lehotách.

Pre médiá to na pôde parlamentu uviedol predseda Výboru Národnej rady SR pre obranu a bezpečnosť Tibor Gašpar (Smer-SD). Dodal, že v rámci výboru budú môcť koaliční o opoziční poslanci kandidáta dôkladne vypočuť.

Na post policajného prezidenta navrhuje minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) Ľubomíra Soláka, ktorého pred časom poveril dočasným riadením PZ.

„Policajný zbor má obrovské problémy. To, čo my nachádzame každý jeden deň je fatálne zlyhanie predchádzajúcich vedení rezortu. To sú elementárne problémy, keď policajti nemajú zabezpečené štandardné veci, ako je výzbroj,“ vysvetlil minister vnútra a pokračoval s tým, že aj na samotnom ministerstve vnútra je množstvo „kostlivcov“, ktorých tam zanechali či už bývalý minister vnútra Roman Mikulec, bývalý premiér Ľudovít Ódor alebo bývalý policajný prezident Štefan Hamran.

Postavenie vyšetrovateľov okolo Jána Čurillu

Minister vnútra v tejto súvislosti avizoval aj sériu tlačových konferencií, kde pomenuje všetky problémy, zlyhania a podozrenia na trestné činy, ktoré sa v rezorte vnútra udiali.

„Solák bude v polícii na to, aby vyriešil problém Policajného zboru, to že máme podstav a nemáme materiálno-technické zabezpečenie,“ dodal Šutaj Eštok.

Minister vnútra sa vyjadril aj k postaveniu vyšetrovateľov okolo Jána Čurillu mimo službu, za čím si stále stojí. „Nemám voči svojim rozhodnutiam čo meniť. Konal som tak, ako mi zákon káže a nemal som inú možnosť, iba sporných vyšetrovateľov postaviť mimo službu,“ uviedol Šutaj Eštok s tým, že v najbližšom čase bude postavených mimo službu ďalších zhruba 30 policajtov, ktorí sú trestne stíhaní za úmyselné trestné činy.