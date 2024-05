Obranca Petrovický ani útočníci Takáč a Lantoši sa do kádra slovenského tímu na MS v hokeji 2024 nedostali

Do záverečnej nominácie slovenskej hokejovej reprezentácie na majstrovstvá sveta do Česka sa dostali traja brankári, ôsmi obrancovia a štrnásti útočníci.

Príprava bola dobrá

Záverečný rez kádrom zasiahol jedného beka a dvoch útočníkov, do tímu sa nedostali Rayen Petrovický ani Samuel Takáč a Róbert Lantoši.

Trénerský štáb hlavného kouča Craiga Ramsayho teda berie do Ostravy spolu 25 hráčov. S tímom zatiaľ nebol útočník Miloš Kelemen, ten sa k tímu pripojí ešte pred šampionátom.

„Príprava na šampionát bola dobrá. Tento rok bolo ťažké rozhodovanie. Veľa hráčov malo v príprave dobré ofenzívne čísla,“ povedal generálny manažér národného tímu Miroslav Šatan.

Vo štvrtok padne rozhodnutie

„Robo Lantoši hral v príprave veľmi dobre, ale príchodom hráčov z NHL mu bolo ťažké nájsť miesto v prvých dvoch päťkách. To ovplyvňuje aj jeho úlohu aj jeho presilovkový čas. Také rozhodnutie spravili tréneri. Neviem, či by sme ho vedeli dobre využiť v tretej či štvrtke lajne. S úcty k nemu sme nechceli dať ho do úlohy náhradníka,“ pokračoval.

Vo štvrtok padne rozhodnutie, koľko hráčov vedenie tímu SR zapíše na turnajovú súpisku. Realizačný tím ešte bude sledovať aj dianie v zámorskej AHL, kde sú v play-off niekoľkí hráči.

„Jedno maximálne dve mená by mohli pripadnúť do úvahy,“ prezradil Šatan.

Prvé stretnutie na MS 2024 absolvujú už v piatok 10. mája proti Nemcom.