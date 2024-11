Parlament musí odsúdiť násilie na ženách, poslankyne navrhujú uznesenie a žiadajú Suska o zmenu legislatívy (video)

Parlament musí odsúdiť násilie na ženách. Myslia si to poslankyne Martina Bajo Holečková (nezaradená), Mária Kolíková (SaS) a Vladimíra Marcinková (SaS), ktoré navrhujú uznesenie pre odsúdenie násilia na ženách. Súčasne chcú, aby sa parlament zaviazal k prijatiu opatrení na zvýšenie ochrany obetí.

Celoročná pozornosť

Zároveň vyzývajú poslancov, aby sa voči ženám správali s rešpektom a zdržali sa hanlivých či znevažujúcich vyjadrení. Informovala o tom strana Sloboda a Solidarita (SaS) pri príležitosti Medzinárodného dňa odstránenia násilia páchaného na ženách. Poslankyňa Marcinková vyzvala, aby sa tejto téme venovala celoročná pozornosť. Násilie na ženách podľa nej nemôže byť témou iba teraz.

„Prajem si, aby sme neignorovali utrpenie, keď vidíme susedu s dobitou tvárou, aby sme zasiahli pri sexuálnom obťažovaní kolegyne, aby vulgárne útoky poslancov na kolegyne boli jednoznačne odsúdené. Žijeme v spoločnosti, kde sa násilie zľahčuje a obete namiesto pomoci zažívajú výsmech. Prosím, neodvracajme pohľad od ich bolesti. Tým ju nezmiernime,“ uviedla Marcinková.

Čas prestať si zakrývať oči

Poslankyňa Bajo Holečková upozornila, že násilie na ženách je celosvetovým problémom a podľa Organizácie Spojených národov je každých desať minút zavraždená jedna žena svojím partnerom či manželom.

„Len za posledný rok bolo takto zavraždených viac ako 50-tisíc žien na celom svete. Násilie a zneužívanie podľa štatistík postihuje jednu z troch žien na celom svete. Viac ako 20 percent zo všetkých žien zažilo fyzické násilie a viac ako sedem percent žien sa stalo obeťou sexuálneho násilia,“ uviedla nezaradená poslankyňa a skonštatovala, že je načase prestať zakrývať oči pred násilím, ktoré je páchané na ženách. Poslancov súčasne žiada o podporenie predkladaného uznesenia.

„Neviem si predstaviť, ako by sa poslanci parlamentu dokázali čestne pozrieť do očí všetkým obetiam násilia, ak by naše uznesenie nepodporili. Chcem preto veriť, že za naše uznesenie zahlasujú všetci prítomní poslanci, a dokážeme spoločne odsúdiť násilie páchané na ženách,” dodala Bajo Holečková.

Zmena legislatívy

Kolíková je názoru, že je potrebná zmena legislatívy. Slovensko podľa nej musí byť krajinou, ktorá ochráni ženy a dievčatá pred násilím, a preto je potrebná úprava Trestného zákona a Trestného poriadku tak, aby páchatelia dostali primeraný trest. Upozornila, že pravidlá pre ich stíhanie sú v aktuálnej podobe nedostatočné. Kolíková vyzvala ministra spravodlivosti Borisa Suska (Smer-SD), aby sa prestal venovať ochrane svojich ľudí a namiesto toho zabezpečil ochranu všetkých, najmä žien a dievčat.

„Má na stole právnu úpravu, ktorá nastavuje pravidlá tak, aby bolo možné páchateľa včas postaviť pred súd. Zároveň by táto úprava zabezpečila, že obete nebudú opakovane nútené vypovedať,“ dodala Kolíková a upozornila, že Slovensko ešte stálo neprijalo modernú definíciu znásilnenia. Pripomenula, že skutok, pri ktorom žena počas znásilnenia nekládla aktívny odpor, nie je stále považovaný za trestný čin.

Vizitka súčasnej vlády

„Existuje mnoho prípadov, keď žena zamrzne a nie je schopná aktívne sa brániť, no je zjavné, že nedala súhlas na žiadnu sexuálnu aktivitu. Takéto prípady stále nie sú trestnými činmi, hoci spoločenský konsenzus jasne hovorí, že by nimi mali byť,“ zdôraznila Kolíková.

Podľa poslankyne je hanba, že sú na Slovensku centrá pomoci pre tieto ženy, no systém, ktorý by ich skutočne chránil, stále nie je zavedený. Hanbou je podľa Kolíkovej aj situácia s centrami, ktoré majú pomáhať ženám. Ako vysvetlila, pre kroky ministra Suska krajské centrá pomoci nevedia, kedy a či dostanú peniaze na budúci rok. „Toto je vizitka súčasnej vlády, ktorá rieši seba, a osudy ľudí, žien a dievčat sú im vzdialené,“ doplnila Kolíková.