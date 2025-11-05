Paríž Saint-Germain doma podľahol Bayernu Mníchov a prišiel o Dembélého aj Hakimiho

Tréner Luis Enrique priznal obavy o dvojicu zranených hráčov. Bavori pokračujú v rekordnej sérii víťazstiev.
Peter Mráz
Redaktor športovej redakcie
2 min. čítania
Redakčne overené informácie
Ousmane Dembélé
Francúzsky útočník v službách Paríža Saint-Germain Ousmane Dembélé je adept na zisk ocenenia Zlatá lopta 2025. Foto: SITA/AP
Francúzsko Futbal Futbal z lokality Francúzsko

Podľa trénera Luisa Enriqueho z francúzskeho futbalového klubu Paríž Saint-Germain je potrebné počkať si na výsledky detailných vyšetrení, aby zistil rozsah zranení hviezdnych hráčov Ousmaneho Dembélho a Achrafa Hakimiho z utorkového súboja Ligy majstrov doma proti nemeckému Bayernu Mníchov.

Obhajca „ušatej trofeje“ pred vlastnými fanúšikmi prehral 1:2. Dembélé, ktorý nedávno získal Zlatú loptu, opustil ihrisko už po 25 minútach, zatiaľ čo Hakimi odišiel v slzách po zranení členka v nadstavenom čase prvého polčasu.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

„Musíme si počkať na výsledky testov, ale Dembélého zranenie nesúvisí s tým posledným,“ povedal Enrique.

Hakimiho zranenie vzniklo po nešťastnom zákroku Luisa Díaza, ktorý bol za to vylúčený. „Je to kontaktný šport, takéto veci sa stávajú,“ dodal Enrique a pripomenul zranenie Jamala Musialu z Bayernu počas júlových majstrovstiev sveta klubov.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Tréner Bayernu Vincent Kompany vyjadril nádej na rýchle zotavenie Hakimiho a upozornil na intenzitu zápasu. Bayern vedie tabuľky Ligy majstrov s 12 bodmi po štyroch zápasoch a má za sebou 16 víťazstiev v rade vo všetkých súťažiach.

„Je dôležité, aby hráči nebrali príliš vážne hype a sústredili sa na ďalšie zápasy,“ povedal Kompany.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

PSG má po prehre 9 bodov a stále je na dobrej ceste do vyraďovacej časti. V ďalšom súboji na Parížanov čaká anglický Tottenham Hotspur.

Enrique priznal, že Bayern bol v prvom polčase lepší a vytvoril si viac šancí. „Darovali sme im góly a nemali sme všetkých hráčov fit. Táto sezóna je iná a musíme sa s tým vyrovnať. Nehľadám výhovorky,“ uzavrel.

Viac k osobe: Achraf HakimiLuis EnriqueOusmane DembeléVincent Kompany
Firmy a inštitúcie: Paríž Saint-Germain
Okruhy tém: Liga majstrov 2025/2026
Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk