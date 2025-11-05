Paríž Saint-Germain doma podľahol Bayernu Mníchov a prišiel o Dembélého aj Hakimiho

Podľa trénera Luisa Enriqueho z francúzskeho futbalového klubu Paríž Saint-Germain je potrebné počkať si na výsledky detailných vyšetrení, aby zistil rozsah zranení hviezdnych hráčov Ousmaneho Dembélho a Achrafa Hakimiho z utorkového súboja Ligy majstrov doma proti nemeckému Bayernu Mníchov.
Obhajca „ušatej trofeje“ pred vlastnými fanúšikmi prehral 1:2. Dembélé, ktorý nedávno získal Zlatú loptu, opustil ihrisko už po 25 minútach, zatiaľ čo Hakimi odišiel v slzách po zranení členka v nadstavenom čase prvého polčasu.
„Musíme si počkať na výsledky testov, ale Dembélého zranenie nesúvisí s tým posledným,“ povedal Enrique.
Hakimiho zranenie vzniklo po nešťastnom zákroku Luisa Díaza, ktorý bol za to vylúčený. „Je to kontaktný šport, takéto veci sa stávajú,“ dodal Enrique a pripomenul zranenie Jamala Musialu z Bayernu počas júlových majstrovstiev sveta klubov.
Tréner Bayernu Vincent Kompany vyjadril nádej na rýchle zotavenie Hakimiho a upozornil na intenzitu zápasu. Bayern vedie tabuľky Ligy majstrov s 12 bodmi po štyroch zápasoch a má za sebou 16 víťazstiev v rade vo všetkých súťažiach.
„Je dôležité, aby hráči nebrali príliš vážne hype a sústredili sa na ďalšie zápasy,“ povedal Kompany.
PSG má po prehre 9 bodov a stále je na dobrej ceste do vyraďovacej časti. V ďalšom súboji na Parížanov čaká anglický Tottenham Hotspur.
Enrique priznal, že Bayern bol v prvom polčase lepší a vytvoril si viac šancí. „Darovali sme im góly a nemali sme všetkých hráčov fit. Táto sezóna je iná a musíme sa s tým vyrovnať. Nehľadám výhovorky,“ uzavrel.