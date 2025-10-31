FC Paríž sa adaptuje v Ligue 1 pod vedením Arnaultovcov, blíži sa návrat Pogbu

Francúzsky klub FC Paríž sa po minulosezónnom postupe do Ligue 1 dostal pod bohaté vedenie rodiny Arnaultovcov a stále sa adaptuje medzi domácou elitou.
Klub aktuálne sídli na Štadióne Jean-Bouin s kapacitou 20-tisíc divákov, ktorý je len cez cestu od Parku Princov, domova konkurenčného Paríža Saint-Germain.
PSG má dokonca klubový obchod priamo na štadióne súpera. FC Paríž zatiaľ získal len niekoľko menej výrazných posíl vrátane brazílskeho obrancu Otavia z Porta a nigérijského krídelníka Mosesa Simona z Nantes.
Najvýraznejším hráčom je alžírsky reprezentant Ilan Kebbal, ktorý má v tejto sezóne na svojom konte päť presných zásahov a štyri gólové prihrávky. Pod vedením trénera Stephana Gilli vyhral klub len tri z desiatich zápasov a nachádza sa len dva body nad pásmom zostupu.
V stredu však FC Paríž dosiahol pozoruhodnú remízu 3:3 s Lyonom, keď zmazať manko 0:3. A duel sledoval aj Jürgen Klopp, šéf globálneho futbalu skupiny Red Bull.
V sobotu na nováčika Ligue 1 ich čaká náročný zápas v Monaku. Kapitán Maxime Lopez vyjadril spokojnosť s progresom tímu a zdôraznil, že cieľom je najmä udržať sa v lige.
Medzi hráčov, na ktorých si počas víkendu treba dávať pozor, patrí Paul Pogba, majster sveta z roku 2018, ktorý sa po zraneniach a dopingovom dištanci postupne vracia do formy. Pogba, ktorý podpísal dvojročný kontrakt s Monakom a debutovať by mohol práve v sobotňajšom zápase proti FC Paríž.
„Nebolo by nelogické, keby nastúpil,“ povedal tréner Sebastien Pocognoli po stredajšom víťazstve nad Nantes.