FC Paríž sa adaptuje v Ligue 1 pod vedením Arnaultovcov, blíži sa návrat Pogbu

Klub FC Paríž sídli tesne vedľa PSG, no v porovnaní s konkurentom bojuje o záchranu.
Peter Mráz
Redaktor športovej redakcie
2 min. čítania
Redakčne overené informácie
FC Paríž
Fanúšikovia francúzskeho futbalového klubu FC Paríž na Štadióne Jean-Bouin. Foto: SITA/AP
Francúzsko Futbal Futbal z lokality Francúzsko

Francúzsky klub FC Paríž sa po minulosezónnom postupe do Ligue 1 dostal pod bohaté vedenie rodiny Arnaultovcov a stále sa adaptuje medzi domácou elitou.

Klub aktuálne sídli na Štadióne Jean-Bouin s kapacitou 20-tisíc divákov, ktorý je len cez cestu od Parku Princov, domova konkurenčného Paríža Saint-Germain.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

PSG má dokonca klubový obchod priamo na štadióne súpera. FC Paríž zatiaľ získal len niekoľko menej výrazných posíl vrátane brazílskeho obrancu Otavia z Porta a nigérijského krídelníka Mosesa Simona z Nantes.

Najvýraznejším hráčom je alžírsky reprezentant Ilan Kebbal, ktorý má v tejto sezóne na svojom konte päť presných zásahov a štyri gólové prihrávky. Pod vedením trénera Stephana Gilli vyhral klub len tri z desiatich zápasov a nachádza sa len dva body nad pásmom zostupu.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

V stredu však FC Paríž dosiahol pozoruhodnú remízu 3:3 s Lyonom, keď zmazať manko 0:3. A duel sledoval aj Jürgen Klopp, šéf globálneho futbalu skupiny Red Bull.

V sobotu na nováčika Ligue 1 ich čaká náročný zápas v Monaku. Kapitán Maxime Lopez vyjadril spokojnosť s progresom tímu a zdôraznil, že cieľom je najmä udržať sa v lige.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Medzi hráčov, na ktorých si počas víkendu treba dávať pozor, patrí Paul Pogba, majster sveta z roku 2018, ktorý sa po zraneniach a dopingovom dištanci postupne vracia do formy. Pogba, ktorý podpísal dvojročný kontrakt s Monakom a debutovať by mohol práve v sobotňajšom zápase proti FC Paríž.

„Nebolo by nelogické, keby nastúpil,“ povedal tréner Sebastien Pocognoli po stredajšom víťazstve nad Nantes.

Firmy a inštitúcie: FC Paríž
Okruhy tém: Ligue 1
Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk