Svetový futbal má nového kráľa. Zlatú loptu získal premiérovo Dembélé z PSG

Ousmane Dembélé z Francúzska získal Zlatú loptu pre najlepšieho futbalistu sveta za sezónu 2024/2025. Dvadsaťosemročný krídelník tímujParíž Saint-Germain a francúzskej reprezentácie si prevzal prestížne ocenenie počas pondelkového galavečera v parížskom Théâtre du Châtelet.
Bonmatíová po tretí raz víťazne, Yamalovi chýbal krôčik
Na druhom mieste 69. ročníka ankety magazínu France Football skončil Španiel Lamine Yamal z FC Barcelona, tretí bol Portugalčan Vitinha z PSG. Medzi ženami triumfovala tretíkrát za sebou španielska stredopoliarka Aitana Bonmatíová z FC Barcelona.
Mal životnú sezónu
Dembélé má za sebou životnú sezónu, počas ktorej s PSG vyhral Ligu majstrov, francúzsku ligu aj Francúzsky pohár. V 53 dueloch za klub a reprezentáciu strelil 36 gólov a pridal 15 asistencií. Stal sa šiestym Francúzom s týmto ocenením po Raymondovi Kopovi, Michelovi Platinim, Jeanovi-Pierrovi Papinovi, Zinedinovi Zidanovi a Karimovi Benzemovi.
Kto ovládol ďalšie kategórie?
Trofej Raymonda Kopu pre najlepšieho futbalistu do 21 rokov obhájil Yamal, najlepším trénerom sa stal kouč PSG Luis Enrique. Ocenenie pre brankára sezóny získal Talian Gianluigi Donnarumma, ktorý v lete prestúpil z PSG do Manchestru City.
Trofej Gerda Müllera pre najlepšieho strelca si odniesol Švéd Viktor Gyökeres zo Sportingu Lisabon, ktorý zaznamenal 63 gólov v 58 zápasoch. Za najlepší klub bol vyhlásený víťaz Ligy majstrov PSG.
V ankete Zlatá lopta hlasujú novinári z celého sveta , v mužskej kategórii z top 100 krajín rebríčka FIFA, v ženskej z top 50.