Paniku nevytvára vláda, ale médiá a opozícia. Kabinet má podľa Blanára záujem na mierovom vyriešení konfliktu

Ak sa vytvára na Slovensku panika, je to predovšetkým z priestoru médií a opozičných poslancov. Povedal to dnes naživo v TA3 minister zahraničia Juraj Blanár (Smer-SD) v reakcii na otázku, či vláda nevytvára paniku, keď premiér Robert Fico (Smer-SD) vyhlasuje, že chce zabrániť priamej účasti slovenských vojakov vo vojne na Ukrajine. Prístup vlády Blanár označil za zodpovedný. Zopakoval, že kabinet má záujem na mierovom vyriešení konfliktu.

„Slovenská republika nemá nič s konfliktom na Ukrajine, my sme to nespôsobili. Slovenská republika má v tom jasno, my odmietame akékoľvek angažovanie sa, ak by k tomu prišlo, že by sa mala angažovať nejaká časť členských krajín, alebo Európska únia, alebo členské krajiny NATO,“ povedal.

Prekrytie novely Trestného zákona

Fico v nedeľu vo videu na sociálnej sieti zdôraznil, urobí všetko pre to, aby zabránil priamej účasti slovenských vojakov vo vojne na Ukrajine, aj za cenu, že by ho jeho postoj stál funkciu premiéra. Opozícia na to reagovala, že premiér zámerne klame a zavádza verejnosť, a to s cieľom prekryť nepopulárnu tému – novelu Trestného zákona.

V pondelok Fico informoval o tom, že vládna koalícia sa zhodla na tom, že Slovensko neponúkne pomoc vo forme vyslania vojakov na Ukrajinu. S týmto postojom sa dnes o 17:00 premiér zúčastní na porade premiérov v Paríži.

„Bude sa rokovať o novej kvalite, novom rozsahu podpory Ukrajiny v nasledujúcom období. Zvolanie tejto porady, ale aj obsah téz, o ktorých máme rokovať a boli predmetom utajeného rokovania Bezpečnostnej rady a Vlády SR, potvrdzujú, že na Ukrajine to ani zďaleka tak nejde, ako sa očakávalo,“ vyhlásil Fico.

Fico ako „Putinov prisluhovač“

Exminister obrany Jaroslav Naď (Demokrati) v pondelok na sociálnej sieti napísal, že premiéra Roberta Fica (Smer-SD) na stretnutie do Paríža pôvodne ani nevolali, keďže ho majú za Putinovho prisluhovača.

„Silou mocou sa tam natlačil, a čo navyše, spôsobuje problémy tým, ktorí chcú reálne pomôcť Ukrajine,“ uviedol Naď. Exminister pripomenul, že presne pred rokom strašil Fico mobilizáciou.

„Teraz hovorí o vojne západu s Ruskom a že teda on, bohatier z ruských povestí a bájí, ochráni Slovensko a urobí všetko pre to, aby naši vojaci neboli do konfliktu nasadení,“ napísal Naď.