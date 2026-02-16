Palivová kríza mení dopravu v Havane, taxíky nahrádzajú elektrické trojkolky

Ulice kubánskej metropoly Havana zažívajú nezvyčajnú „zelenú revolúciu“, keď klasické taxíky pre nedostatok paliva čoraz častejšie nahrádzajú elektrické trojkolky. Tento trend je dôsledkom vážnej energetickej krízy, ktorá sa zhoršila po tom, čo Spojené štáty minulý mesiac výrazne obmedzili dodávky ropy na ostrov.
„V dôsledku situácie s benzínom a naftou sme museli prejsť na túto alternatívu,“ povedal vodič Eduardo Romano. Nedostatok paliva prinútil vládu zaviesť prísne prídelové opatrenia a obmedziť verejnú dopravu, čo výrazne znížilo počet áut v uliciach. Zvyšní vodiči často kupujú benzín na čiernom trhu za približne päť dolárov za liter, čo spôsobilo prudký rast cien cestovného.
Trojkolky kraľujú
Elektrické trojkolky, ktoré stoja približne tretinu ceny taxíka, sa stali dostupnejšou možnosťou pre mnohých obyvateľov. „Teraz sú trojkolky kráľmi ciest,“ povedal Romano. Aj tie však čelia problémom, keďže ich treba nabíjať v meste, ktoré denne sužujú výpadky elektriny trvajúce až 12 hodín.
Aerolinky na Kube nenatankujú. Pre nedostatok pohonných hmôt režim zastavuje dodávky leteckého paliva
Kríza tvrdo zasiahla aj pracujúcich. „Niektorí ľudia museli dokonca odísť z práce, pretože si nemôžu dovoliť dopravu,“ uviedol pracovník opravovne pneumatík Ignacio Charon. Zubárka Roselia Lopezová označila situáciu za „katastrofálnu“.
Došlo aj na rikše
Okrem trojkoliek sa vracajú aj bicykle a cyklorikše, ktoré mnohí majitelia prerábajú na elektrický pohon. Pre niektorých to znamená nové pracovné príležitosti. „Pracujem od pondelka do pondelka,“ povedal vodič rikše Orlando Palomino.
Kremeľ obvinil USA zo snahy udusiť kubánsku ekonomiku. Priateľom na Kube sľubuje pomoc
Energetická kríza tak zásadne mení každodenný život v Havane a ukazuje, ako nedostatok paliva ovplyvňuje fungovanie celej kubánskej ekonomiky.