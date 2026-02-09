Aerolinky na Kube nenatankujú. Pre nedostatok pohonných hmôt režim zastavuje dodávky leteckého paliva

Kuba varovala letecké spoločnosti, že pre nedostatok pohonných hmôt v dôsledku energetickej krízy, ktorú podľa Havany spôsobilo zastavenie dodávok ropy z Venezuely po zásahu USA, na mesiac pozastavuje dodávky leteckého paliva, informovala nedeľu európska letecká spoločnosť.
Odlety s medzipristátím
Kuba oznámila leteckým dopravcom, že od polnoci z pondelka na utorok nebude možné tankovať lietadlá na jej území, povedal agentúre AFP predstaviteľ leteckej spoločnosti pod podmienkou anonymity. Úrady v Havane podľa neho oznámili, že lietadlá na diaľkových letoch z Kuby budú musieť mať po odlete z ostrova medzipristátie na dotankovanie paliva.
Francúzska letecká spoločnosti Air France pre agentúru potvrdila, že jej lietadlá budú tankovať na inom letisku v Karibiku.
Kubánsky turizmus sa vlani prudko prepadol. Návštevníkov odrádza nedostatok základných tovarov aj masívne výpadky prúdu
Núdzové opatrenia
Kuba čelí zhoršujúcej sa energetickej situácii po tom, ako USA začiatkom roka zosadili venezuelského lídra Nicolása Madura, ktorého režim bol kľúčovým dodávateľom ropy na komunistický ostrov. Americký prezidentDonald Trump zároveň podpísal výnos, ktorý umožňuje uvaliť clá na krajiny dodávajúce ropu na Kubu.
Havana v piatok predstavila núdzové opatrenia na riešenie energetickej krízy vrátane skráteného štvordňového pracovného týždňa pre štátne podniky a obmedzenia predaja palív. Zníži sa aj počet autobusových a vlakových spojov medzi provinciami a zatvoria sa niektoré turistické zariadenia. Školy skrátia vyučovanie a univerzity uvoľnia pravidlá týkajúce prezenčnej výučby.
Nedostatok ropy ohrozuje stabilitu kubánskej energetickej siete a na ostrove dochádza k častým dlhotrvajúcim rozsiahlym výpadkom dodávok elektrickej energie.