Palestínčan zabil v Izraeli autom staršieho muža a dobodal nožom mladú ženu

Palestínčan v piatok na severe Izraela zámerne narazil autom do skupiny ľudí, pričom usmrtil staršieho muža a následne dobodal nožom mladú ženu. Izraelský minister obrany v súvislosti s oboma násilnými činmi nariadil armáde, aby jej príslušníci zasiahli proti dedine na okupovanom Západnom brehu Jordánu, z ktorej útočník pochádza.
K útoku v Izraeli došlo deň po tom, čo izraelský vojenský záložník oblečený v civile zrazil svojím vozidlom na Západnom brehu Palestínčana.
Muža zrazil, ženu dobodal
„Predbežné vyšetrovanie naznačuje, že išlo o postupný teroristický útok, ktorý sa začal v meste Bejt Še’an, kde bol zrazený chodec,“ uviedla vo vyhlásení izraelská polícia s tým, že obeťou bol 68-ročný muž, ktorý svojim zraneniam na mieste podľahol.
„Neskôr bolo neďaleko cesty 71 nájdené dobodané telo mladej ženy, pričom páchateľa po zásahu náhodného okoloidúceho neďaleko križovatky v meste Afula zneškodnili po vzájomnej prestrelke policajti,“ uvádza sa ďalej vo vyhlásení s tým, že útočník skončil so strelnými poraneniami v nemocnici.
Odvetná operácia
Po útoku nariadil izraelský minister obrany Jisrael Katz armáde začať operáciu v obci Kabatíjá na Západnom brehu Jordánu, keď sa ukázalo, že práve odtiaľ útočník pochádza.
„Minister obrany Jisrael Katz nariadil Izraelským obranným silám (IDF), aby okamžite a razantne zakročili proti obci Kabatíjá, z ktorej vraždiaci terorista pochádza, s cieľom lokalizovať a zlikvidovať každého teroristu a zaútočiť na teroristickú infraštruktúru obce,“ uvádza sa vo vyhlásení IDF.