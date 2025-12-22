Irán nemieni o svojom raketovom programe s nikým diskutovať

Irán v pondelok vyhlásil, že jeho raketový program má obranný charakter a je určený výlučne na odrazenie útoku, pričom dodal, že existencia jeho arzenálu nemôže byť predmetom diskusie.
Izrael prezentuje iránske balistické rakety spolu s jadrovým programom Teheránu ako dve hlavné hrozby, ktoré sa snažil neutralizovať počas takzvanej 12-dňovej vojny, ktorú znepriatelené krajiny viedli v júni.
„Iránsky raketový program bol vyvinutý na obranu iránskeho územia, nie aby sa o ňom diskutovalo,“ uviedol hovorca ministerstva zahraničných vecí Esmáíl Bakájí na týždennej tlačovej konferencii. „Preto iránske obranné schopnosti určené na odradenie prípadných agresorov od akejkoľvek myšlienky na útok na Irán, nie sú niečím, o čom by sa tu malo diskutovať,“ povedal Bakájí.
Chcú viac rakiet
Vďaka balistickým raketám má Irán svojho úhlavného regionálneho nepriateľa na dostrel, pričom po izraelských útokoch na iránske jadrové a vojenské zariadenia, ktoré v júni vyvolali vojnu, Teherán reagoval masívnymi raketovými a dronovými útokmi na izraelské mestá.
Podľa americkej televíznej stanice NBC sa Izrael čoraz väčšmi obáva, že sa Irán po vojne snaží obnoviť a rozšíriť svoju produkciu rakiet a môže sa pokúsiť o opätovný útok.
Desiatky útokov
Počas plánovanej návštevy USA koncom tohto mesiaca sa očakáva, že izraelský premiér Benjamin Netanjahu „ponúkne (americkému prezidentovi Donaldovi) Trumpovi alternatívy, ako by sa USA mohli zapojiť alebo pomôcť pri akýchkoľvek nových vojenských operáciách“, informovala NBC s odvolaním sa na nemenovaný zdroj oboznámený so situáciou
Predtým mali zbrane od USA
Počas nedávnej vojny Izrael zaútočil v Iráne na vojenské objekty, jadrové zariadenia a obytné oblasti, pričom zabil viac ako tisíc ľudí. Izrael hlásil viac ako 50 iránskych raketových útokov na svojom území, ktoré zabili 28 ľudí.
USA sa na nejaký čas pripojili k svojmu spojencovi a zaútočili na iránske jadrové zariadenia predtým, ako vyhlásili prímerie. Irán kedysi získaval veľkú časť svojich zbraní od Spojených štátov, ale po prerušení diplomatických vzťahov po islamskej revolúcii v roku 1979 bol nútený vybudovať vlastný zbrojársky priemysel.