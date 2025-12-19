V Pásme Gazy už podľa OSN nie je hladomor, potravinová situácia je však naďalej zlá

Hladomor vyhlásený v Pásme Gazy v auguste sa vďaka zlepšenému prístupu k humanitárnej pomoci skončil, uviedla v piatok Organizácia Spojených národov (OSN), ktorá však varovala, že potravinová situácia na palestínskom území zostáva „kritická“.
Hladomor sa skončil
„Žiadna oblasť nie je klasifikovaná ako hladomor,“ uviedla Iniciatíva pre integrovanú klasifikáciu fáz potravinovej bezpečnosti (IPC), ktorú podporuje OSN. IPC však varovala, že „situácia zostáva kritická: celé Pásmo Gazy je klasifikované ako núdzové“.
Prímerie podporované Spojenými štátmi zastavilo boje v Pásme Gazy, ktoré sa začali po smrtiacom útoku Hamasu na Izrael 7. októbra 2023. Dohoda, ktorá platí od 10. októbra, však zostáva krehká, keďže Izrael a Hamas sa takmer denne navzájom obviňujú z jej porušovania.
Situácia je kritická
„Po uzavretí prímeria… najnovšia analýza IPC naznačuje, že nastalo výrazné zlepšenie v oblasti potravinovej bezpečnosti a výživy v porovnaní s analýzou z augusta 2025, ktorá odhalila hladomor,“ uviedla vo svojej správe.
Predpokladá sa však, že v období do 15. apríla bude približne 1,6 milióna ľudí stále čeliť „krízovej“ úrovni potravinovej neistoty.
Symbolický dátum
Vojnu v Gaze vyvolal útok Hamasu na Izrael 7. októbra 2023, ktorý si vyžiadal smrť 1 221 ľudí. Militanti zároveň do Gazy uniesli 251 ľudí. Na začiatku prímeria militanti zadržiavali 20 živých rukojemníkov a 28 tiel zosnulých zajatcov.
Hamas odvtedy prepustil všetkých živých rukojemníkov a vrátil pozostatky 26 mŕtvych. Izrael prepustil takmer dvetisíc palestínskych väzňov a odovzdal telá stoviek mŕtvych Palestínčanov.