V Iráne popravili muža odsúdeného za špionáž pre Izrael

V Iráne popravili muža obvineného zo špionáže pre Izrael. Ide o zatiaľ posledná popravu od skončenia 12-dňovej júnovej vojny medzi dvoma úhlavnými nepriateľmi.
„Rozsudok trestu smrti nad Aghilom Kešavarzom obžalovaným zo špionáže pre sionistický režim, komunikácie a spolupráce s režimom a fotografovania vojenských a bezpečnostných objektov, bol vykonaný po tom, čo ho potvrdil najvyšší súd,“ napísala iránska štátna tlačová agentúra IRNA.
Údajne ho najal Mosad
Muža, ktorý bol údajne agentom izraelskej spravodajskej služby Mosad, zadržali buď v apríli, alebo v máji na severozápade Iránu, uviedla agentúra s tým, že súd má k dispozícii jeho priznanie.
„Medzi úlohy, ktoré Aghil Kešavarz vykonával na príkaz dôstojníkov Mosadu, patrilo fotografovanie cieľových miest, umiestňovanie sledovacích zariadení, vykonávanie prieskumov verejnej mienky a skúmanie dopravných trás na konkrétnych úsekoch,“ dodala agentúra.
Júnová vojna
Izrael spustil 13. júna ojedinelý útok na Irán, ktorého cieľom boli vojenské a jadrové zariadenia, ako aj obývané oblasti. Tento útok odštartoval 12 dní trvajúci konflikt, v ktorom Irán zaútočil na Izrael dronmi a raketami. Do konfliktu sa neskôr na strane Izraela zapojili Spojené štáty, ktoré zaútočili na iránske jadrové zariadenia.
Takzvaná júnová vojna narušila diplomatické rokovania na vysokej úrovni medzi Teheránom a Washingtonom, ktorých cieľom bolo dosiahnuť novú dohodu o iránskom jadrovom programe.