Paddington v džungli? Obľúbený medvedík nás vezme do Peru už tento štvrtok 16. januára

Milovník marmeládových sendvičov, dobrosrdečný medvedík Paddington, je späť – a tentoraz nás nepozýva na čaj v Londýne, ale rovno do exotického Peru! Už 16. januára mieri do kín novinka Paddington v džungli, rodinná komédia so slovenským dabingom, v ktorej zažijete dobrodružstvo, rodinnú súdržnosť a poriadnu dávku zábavy.

Kam to Paddington zas letí?

V novom filme náš obľúbený chlpatý gentleman zisťuje, že jeho teta Lucy zmizla z Domova pre medvede na dôchodku. Keďže nič nevyrieši len tak z gauča, rozhodne sa ju hľadať priamo v amazonskej džungli – a s ním, samozrejme, ide celá rodina Brownovcov. Tam sa dozvedáme, že Lucy sa vydala na tajomnú výpravu – nájsť bájne Eldorádo, meste celé zo zlata. Pripravte sa, že nič nepôjde podľa plánu, no o to viac zábavy a akcie si užijeme.

Foto: Itafilm

Test rodiny džungľou

Brownovci sa od prvého dielu, ktorý vyšiel pred jedenástimi rokmi, trochu zmenili. Jonathan (v slovenčine Oliver Oswald) je pohodlný tínedžer žijúci vo vlastnom svete, Judy (Bianka Bucková) sa chystá na vysokú, čo trhá srdce mame Mary (Lenka Košická) a otec Henry (Peter Sklár) musí opäť raz vyjsť zo svojej komfortnej zóny, aby si udržal prácu. Nečudo, že Mary by rodinu najradšej zlepila dokopy nejakým super výletom. V Peru na nich však čaká podstatne viac dobrodružstva, než si všetci predstavovali – exotická divočina, divoká rieka, nepredvídateľné nové postavy či nečakané záhady, z ktorých vám padne sánka.

Viac akcie, nové postavy, stará dobrá marmeláda

Od prvej minúty cítiť, že filmári pridali na tempe a dali si záležať na autentických detailoch. Vo filme sa mihne šarmantný, no chvastúnsky kapitán Hunter Cabot (Antonio Banderas, v slovenčine Dušan Szabo). Banderas si vo filme zahral rovno päťúlohu, keď stvárňuje päť generácii svojich predkov, okrem iného aj ženu – pilotku. Matka Predstavená (Olivia Coleman, v slovenčine Lucia Vráblicová), zase vedie Domov pre medvede na dôchodku s gitarou v ruke a humorom na jazyku, no tiež skrýva nejaké to tajomstvo… Paddington preto nemá núdzu o nových kamarátov, ale ani o pár medvedích trapasov, ktoré k nemu jednoducho patria a našťastie končievajú dobre.

Foto: Itafilm

Čo je domov?

Okrem vtipných situácií a chuti na marmeládové sendviče vám film položí aj vážnejšiu otázku: je skutočný domov tam, kde sa narodime, alebo tam, kde sa cítime milovaní? Paddington to rieši už od svojho príchodu do Londýna – a teraz, keď navštívi krajinu, odkiaľ pochádza, spozná, že domov nemusí byť len jedno miesto.

Paddington v džungli štartuje v kinách už 16. januára a sľubuje výlet do sveta, kde aj malý medvedík dokáže veľké veci. Film má všetko, čo od filmu o Paddingtonovi čakáte a iste si ho zamilujete ešte viac, keď vás zahreje pri srdci. Tak pozvite priateľov, rodinu či kamarátov a vyrazte do kina na poriadne dobrodružstvo!

Oficiálny trailer:

EXKLUZÍVNE V KINÁCH OD 16. JANUÁRA 2025

Informačný servis