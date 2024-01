P3 na Slovensku v roku 2023: Investície do inovácií a dlhodobé vzťahy s nájomcami

P3, popredný developer a dlhodobý vlastník priemyselných nehnuteľností v Európe, dosiahla v roku 2023 silné výsledky. Na Slovensku P3 v minulom roku uzatvorila 14 nových nájomných zmlúv a prenajala skladové priestory s celkovou rozlohou takmer 57 tisíc m². Z týchto zmlúv bolo približne 41 % predĺžení prenájmov.

P3 aktuálne prenajíma priestory vo svojich šiestich slovenských parkoch s celkovou rozlohou takmer 500 000 m² a v klientskom portfóliu má dovedna 40 nájomcov. Počas roka 2023 privítala vo svojich priestoroch troch nových nájomcov, medzi nimi Správcu zálohového systému, špecialistu na znižovanie odpadu, ktorý otvoril medzisklad v parku P3 Žilina a onedlho spustí prevádzku aj v novom medzisklade v parku P3 Košice. Nováčikovia pribudli aj v parku P3 Senec. Skladovacie priestory si tu prenajal najväčší dodávateľ elektriny a plynu na Slovensku ZSE Energia, ktorá v parku skladuje fotovoltické panely a nabíjacie stanice pre elektromobily na ploche viac ako 4 000 m². Významný hráč stredoeurópskej logistiky, spoločnosť ESA logistika, si prenajal plochu 13 500 m².

Peter Jánoši, výkonný riaditeľ P3 v Českej republike a na Slovensku hovorí: „Príchod nových nájomcov je pre nás dobré znamenie. Ako developer a dlhodobý vlastník priemyselných nehnuteľností vnímame potrebu firiem nájsť si stabilné miesto pre ďalší rozvoj podnikania. V rámci našich P3 parkov sme pripravení prakticky okamžite reagovať a rovnako aj rozšíriť skladové priestory podľa potrieb nájomcu, čo oceňujú najmä dlhodobí nájomcovia pri svojich expanzných plánoch.“

Predĺženie prenájmov a expanzie mali v roku 2023 približne 41 %-ný podiel na celkovej prenajatej ploche. Posledné predĺženie nájmu si vlani pripísal dlhoročný nájomca DHL, ktorý nájomnú zmluvu predĺžil o ďalších desať rokov v parku P3 Bratislava Cargo. Okrem DHL, globálneho lídra v oblasti logistiky, nájom v rámci slovenských P3 parkov predĺžila aj logistická spoločnosť C.S.CARGO Slovakia v parku P3 Žilina a expandovala aj na východe Slovenska s nájomnou zmluvou na ďalších 2 700 m² skladových priestorov v parku P3 Košice.

Ďalej, dve nájomné zmluvy v parku P3 Senec predĺžili dopravná a logistická spoločnosť DSV Solutions Slovakia a spoločnosť Dokument Logistik, ktorá je lídrom v oblasti správy a skladovania papierových a elektronických dokumentov.

Peter Jánoši, dodáva: „V dôsledku makroekonomickej situácie doma aj vo svete sme vlani zaznamenali mierne spomalenie trhu oproti roku 2022, čo sa prejavilo najmä na dlhšej uzávierke jednotlivých projektov a prenájmov. Súviselo to najmä s apetítom firiem, ktoré uprednostňujú dlhodobé, udržateľné, kvalitné priestory a partnerstvá, a nie len lacnejšie prenájmy. ESG a ďalšie investície do zelených riešení, ako je napríklad realizácia fotovoltických panelov vo vybraných slovenských parkoch P3, zostávajú kľúčovým zameraním P3.“

P3 stavia moderné a udržateľné nehnuteľnosti najvyššej kvality, ktorých cieľom je certifikácia BREEAM minimálne na úrovni „Excellent“ pre šetrnosť k životnému prostrediu. Okrem toho zavádza inovácie v oblasti priemyselných nehnuteľností inovácie, ktoré prirodzene prepájajú aktíva so životom v meste. Dobrým príkladom je mestsko-biznisový park P3 Bratislava Airport, v ktorom vlani vznikol unikátny koncept. Do P3 parku ho priniesol nájomca PALK, ktorý prevádzkuje Kaštieľ Pálffy a vinárstvo VIAJUR vo Svätom Jure. PALK otvorila v parku P3 Oldtimer Gallery – Múzeum veteránov, kde je na dvoch poschodiach a ploche vyše 1 400 m² vystavených viac ako 80 historických vozidiel z éry „Made in Czechoslovakia“. Súčasťou múzea sú aj priestory vhodné na organizáciu firemných akcií s kapacitou do 1 500 osôb.

V rámci plánov ďalšieho rozvoja sa P3 v priebehu roka 2024 zameria na ďalšie rozširovanie svojich parkov a zároveň identifikuje nové perspektívne lokality po celom Slovensku.

Informačný servis