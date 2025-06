Ovečkinova manželka to povedala jasne. Prezradila, kedy skončí najlepší strelec v NHL - FOTO

Nedávno hokejový svet obletela informácia, ktorá oznamovala koniec Alexandra Ovečkina v zámorskej NHL.

Jeho klub Washington Capitals nechtiac prezradil ľuďom, ktorí mali záujem o permanentky, že okrem začiatku sezóny v októbri pôjde aj o záverečný ročník pre hviezdneho Rusa v profilige.

„E-mail odoslala osoba z obchodného oddelenia a nesprávne v ňom bolo naznačené, že budúci rok bude Ovečkinovým posledným,“ obhajoval celú situáciu klub.

Je známe, že moskovský rodák má zmluvu do konca sezóny 2025/26 a viackrát naznačil, že by sa rád vrátil do Ruska – do Dynama Moskva, klubu, ktorý ho priviedol k veľkolepej kariére.

Pre web aif.ru sa k tomu vyjadril jeho manželka Anastasia Šubská. „Alexander má zmluvu ešte na rok. Absolvujeme budúcu sezónu a potom sa vrátime žiť do Moskvy, do našej vlasti. Áno, zostaneme v Rusku.“

Zámorskú NHL by tak po takmer 21 rokoch opustila jedna z najväčších hviezd, aká sa kedy postavila na ľadové plochy v Severnej Amerike.

V apríli sa Ovečkin stal rekordérom v počte gólov v základnej časti NHL, keď ich strelil už 897.

Prekonal dovtedy azda neprekonateľné číslo Waynea Gretzkého.