Ovečkin s ďalším ocenením. Počas sezóny neprekonal len Gretzkého - VIDEO, FOTO

Kapitán Washingtonu Capitals Alexander Ovečkin sa stal držiteľom Ceny Marka Messiera pre hráča s najlepšími vodcovskými schopnosťami v zámorskej NHL.

Udeľuje sa „hráčovi, ktorý je príkladom skvelých vodcovských vlastností pre svoj tím na ľade i mimo neho počas základnej časti a ktorý hrá vedúcu úlohu vo svojej komunite pri rozvoji hokeja“.

Messier žiada návrhy od zamestnancov tímov a ligy, aby zostavil zoznam potenciálnych kandidátov na ocenenie. Výber víťaza je však len na ňom, píše web nhl.com.

Ovečkin, ktorý hrá svoju 20. sezónu v NHL a 16. ako kapitán Washingtonu (čo je tretie najdlhšie pôsobenie v histórii ligy), 6. apríla prekonal Wayna Gretzkého v počte gólov v histórii NHL – „The Great One“ držal rekord viac ako 31 rokov.

Ovečkin ukončil základnú časť s 897 gólmi, čo je o tri viac ako Gretzky, a posunul Capitals na celkové 2. miesto v lige a prvýkrát od sezóny 2016-17 na prvé miesto vo Východnej konferencii.

Prekonal viacero rekordov

Tridsaťdeväťročný Ovečkin sa napriek zlomenine lýtkovej kosti a takmer šesťtýždňovej absencii podelil o tretie miesto v NHL so 44 gólmi v aktuálnej sezóne 2024-25.

Iba jeden ďalší hráč v histórii profiligy strelil toľko gólov v sezóne vo veku 39 rokov a viac – bol ním Gordie Howe, ktorý zaznamenal 44 gólov vo veku 40 rokov v sezóne 1968-69.

Rus navyše prekonal Jaromíra Jágra v počte víťazných gólov v histórii NHL, rozšíril svoje vlastné rekordy v počte 40- a 30-gólových sezón, gólov v presilovkách a predĺženiach, vyrovnal Phila Esposita v počte hetrikov v histórii ligy a posunul sa na 11. miesto v počte bodov v histórii NHL.

Pekná iniciatíva

Jednotka draftu NHL z roku 2004 pokračovala v budovaní svojho odkazu aj mimo ľadu.

Ovečkin a ďalšie organizácie sa v rámci snahy prekonať Gretzkého rekord v počte gólov stali partnermi iniciatívy THE GR8 CHASE for Victory Over Cancer, ktorej cieľom je zvýšiť povedomie a získať finančné prostriedky na výskum detskej rakoviny.

Ovečkin od svojho 885. gólu v kariére venuje peniaze za každý gól, ktorý strelí počas zvyšku svojej kariéry v NHL.

Množstvo trofejí

K jeho filantropickým snahám patrí od roku 2006 aj program Ovi’s 8s (Oviho osmičky), v rámci ktorého poskytuje deťom zo sociálne znevýhodneného prostredia vstupenky na zápasy Caps, pričom tento program umožnil už viac ako 6-tisíc jednotlivcom vidieť zápas zadarmo.

Ocenenie Marka Messiera pre lídra NHL dopĺňa Ovečkinovu zbierku trofejí, ktorá zahŕňa aj deväť trofejí Mauricea „Rocket“ Richarda (naposledy 2019-20), 3-krát Hart Memorial Trophy (2007-08, 2008-09, 2012-13), 3-krát Ted Lindsay Awards (2007-08, 2008-09, 2009-10), Calder Memorial Trophy (2005-06), Art Ross Trophy (2007-08), Conn Smythe Trophy (2017-18) a nevynímajúc Stanleyho pohár zo sezóny 2017-18.