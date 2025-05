Keďže sa Rusi nemôžu zúčastniť majstrovstiev sveta v hokeji od roku 2021, tak im neostáva nič iné ako šampionáty kritizovať.

Spochybňujú aj to, že by mali chýbať na februárovej zimnej olympiáde v Taliansku.

„Úroveň tohtoročných majstrovstiev sveta nebola vôbec pôsobivá. Turnaj bol plytký. Stojí za to opäť pripomínať, ktoré dve krajiny na šampionáte chýbali?“ uvádza sa v článku webu sport-express.ru.

Okrem Ruska sa na turnaji nemohlo zúčastniť ani Bielorusko.

Vývin politickej situácie

„Zborná“ si je naďalej istá šancou zahrať si na budúcoročných olympijských hrách.

„Pravdepodobne budú čakať do poslednej možnej chvíle, aby videli, ako sa vyvinie politická situácia. Ak sa do jesene zmení, účasť Rusov na olympiáde prehodnotia. Pripomeňme, že ak sa náš tím do Milána nedostane, nahradí ho Francúzsko. Teda domovská krajina Luca Tardifa, prezidenta IIHF,“ napísal spomínaný web.

Kritika IIHF a MOV

„Ak sa postoj MOV a IIHF nezmení, celá generácia ruských hokejistov príde o možnosť získať olympijské zlato. Alexander Ovečkin a Jevgenij Malkin sa nebudú môcť stať členmi Triple Gold Clubu.“ Ide o športovcov, ktorý získali Stanleyho pohár a zvíťazili na MS i olympijských hrách.

„Niektorí z našich hviezdnych hráčov sa nikdy neobjavili na olympijských hrách, napríklad Nikita Kučerov, Artemij Panarin, Andrej Vasilevskij. Všetci už prekročili tridsiatku.

V roku 2030 budú mať bližšie k štyridsiatke – budú si môcť v tomto veku udržať úroveň, ktorá by im umožnila hrať za národný tím na olympiáde? Inými slovami, IIHF a MOV ich pripravia o možnosť stať sa olympijskými víťazmi,“ doplnila uvedená webstránka.