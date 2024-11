Otravu ruského špióna v Británii musel osobne nariadiť Putin

Ruský vodca Vladimir Putin osobne nariadil otrávenie bývalého ruského špióna na území Spojeného kráľovstva. Ako referuje web Politico, tvrdí to popredný predstaviteľ britskej vlády v oblasti politiky voči Rusku Jonathan Allen, ktorý pôsobí ako riaditeľ pre obranu a spravodajstvo na ministerstve zahraničných vecí.

Útok na Sergeja Skripaľa a jeho dcéru Juliu nervovoparalytickou látkou novičok sa odohral v marci 2018. Skripaľovci aj policajt, ktorý sa s nimi dostal ako prvý do kontaktu, prežili. O život však prišla Britka Dawn Sturgess, ktorá sa dostala do kontaktu s flakónom od parfumu, ktorý podľa všetkého použili pri útoku a neskôr odhodili. Po kontakte s látkou vážne ochorel aj jej partner, no napokon sa zotavil.

Iniciatíva je v Rusku potláčaná

Britské úrady sú si takmer isté, že útok schválili vo vyšších úrovniach ruského štátu, hoci Moskva tieto tvrdenia vehementne popiera. Allen tvrdí, že rozhodnutie o použití novičoku „by muselo prejsť cez prezidenta Putina“. Poukázal na to, že použitie takejto nebezpečnej látky v krajine NATO muselo schváliť najvyššie vedenie ruských bezpečnostných zložiek a vláda.

Allen tiež zdôraznil, že vzhľadom na vysoko byrokratickú povahu ruského štátu bolo nutné, aby také rozhodnutia schválil sám Putin. „Iniciatíva je v Rusku extrémne potláčaná,“ dodal.

Obvinili troch agentov GRU

Britská polícia v súvislosti s otravou Skripaľa už skôr obvinila troch agentov ruskej vojenskej spravodajskej služby GRU. Mužov obvinila z toho, že vycestovali do Spojeného kráľovstva na operáciu za účelom otravy. Podľa polície všetci traja podozriví svojho času pracovali pre GRU „v rámci operácií mimo Ruska“. Putin vtedy argumentoval, že podozriví sú civilisti.