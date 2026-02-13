OSN je zdesená prehlbujúcou sa sociálno-ekonomickou krízou na Kube

Podľa úradu pre ľudské práva kombinácia embarga, počasia a amerických opatrení zhoršuje životné podmienky obyvateľov ostrova.
Pavol Lukáč
Redaktor zahraničnej redakcie
Cuba Daily Life
Foto: Ilustračné, SITA/AP
Organizácia Spojených národov (OSN) v piatok vyjadrila vážne znepokojenie nad prehlbujúcou sa krízou na Kube, ktorá zápasí s nedostatkom energií a hospodárskymi problémami v dôsledku obmedzených dodávok ropy zo Spojených štátov.

Bieda a ľudské práva

Úrad vysokého komisára OSN pre ľudské práva upozornil, že situácia má čoraz výraznejší dopad na základné práva obyvateľov ostrova.

„Sme mimoriadne znepokojení prehlbujúcou sa sociálno-ekonomickou krízou na Kube – v kontexte desaťročia trvajúceho finančného a obchodného embarga, extrémnych poveternostných javov a najnovších opatrení USA obmedzujúcich dodávky ropy.

To má čoraz závažnejší vplyv na ľudské práva ľudí na Kube,“ uviedla hovorkyňa úradu Marta Hurtadová na tlačovom brífingu v Ženeve.

Sankcie a katastrofy

Podľa OSN kombinácia dlhodobých sankcií, prírodných katastrof a obmedzeného prístupu k energiám zhoršuje životné podmienky obyvateľstva a prehlbuje hospodárske ťažkosti krajiny.

Humanitárne organizácie dlhodobo upozorňujú, že nedostatok paliva a elektriny vedie k výpadkom základných služieb vrátane dopravy, zdravotníctva a zásobovania potravinami.

