OSN je zdesená prehlbujúcou sa sociálno-ekonomickou krízou na Kube

Organizácia Spojených národov (OSN) v piatok vyjadrila vážne znepokojenie nad prehlbujúcou sa krízou na Kube, ktorá zápasí s nedostatkom energií a hospodárskymi problémami v dôsledku obmedzených dodávok ropy zo Spojených štátov.
Bieda a ľudské práva
Úrad vysokého komisára OSN pre ľudské práva upozornil, že situácia má čoraz výraznejší dopad na základné práva obyvateľov ostrova.
„Sme mimoriadne znepokojení prehlbujúcou sa sociálno-ekonomickou krízou na Kube – v kontexte desaťročia trvajúceho finančného a obchodného embarga, extrémnych poveternostných javov a najnovších opatrení USA obmedzujúcich dodávky ropy.
To má čoraz závažnejší vplyv na ľudské práva ľudí na Kube,“ uviedla hovorkyňa úradu Marta Hurtadová na tlačovom brífingu v Ženeve.
Sankcie a katastrofy
Podľa OSN kombinácia dlhodobých sankcií, prírodných katastrof a obmedzeného prístupu k energiám zhoršuje životné podmienky obyvateľstva a prehlbuje hospodárske ťažkosti krajiny.
Humanitárne organizácie dlhodobo upozorňujú, že nedostatok paliva a elektriny vedie k výpadkom základných služieb vrátane dopravy, zdravotníctva a zásobovania potravinami.