OSN ide do boja proti dezinformáciám, vypínanie internetu a blokovanie obsahu či médií však podľa Guterresa nič nerieši

Generálny tajomník Organizácie Spojených národov (OSN) vyzval na globálne koordinované kroky proti šíreniu nenávisti a lží na digitálnych platformách a hrozbe v podobe nekontrolovanej umelej inteligencie.

Súčasťou by mal byť podľa neho kódex správania sa pre vlády, technologické spoločnosti a inzerentov, ktorý podporuje pravdu a ochraňuje ľudské práva.

Podpora kódexu správania je otázna

António Guterres povedal, že v najbližších dňoch plánuje vymenovať vedecký poradný výbor a v septembri poradný výbor pre umelú inteligenciu s cieľom pripraviť iniciatívy, ktoré môže OSN prijať. Generálny tajomník by privítal aj vznik novej agentúry OSN, ktorá by sa venovala umelej inteligencii, a naznačil, že by mohla byť ako Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu, ktorá je založená na znalostiach a má určité regulačné právomoci.

Kódex správania OSN pre integritu informácií na digitálnych platformách plánuje Guterres zverejniť pred budúcoročným Samitom OSN o budúcnosti a jeho princípy plánuje široko konzultovať. Dúfa, že kódex bude mať širokú podporu, hoci si sám nie je istý, či vlády a technologické spoločnosti sú ochotné podniknúť kroky pre bezpečnejší digitálny priestor.

„Máme do činenia s podnikaním, ktoré generuje obrovské zisky, a v niektorých situáciách máme do činenia aj s vládami, ktoré úplne nerešpektujú ľudské práva, takže toto je neustály boj – a v tomto neustálom boji musíme mobilizovať všetkých, ktorí sa zaviazali k informačnej integrite na digitálnych platformách,“ povedal počas tlačovej konferencie šéf OSN.

Výhodou je globálnosť

Guterres skonštatoval, že kódex nebude riešením problému, ale bude globálny a umožní vládam, technologickým spoločnostiam, inzerentom a ďalším „zaviazať sa k tomu, čo je potrebné urobiť, aby sa zaručila alebo aspoň seriózne podporila integrita informácií na digitálnych platformách“.

Spomenul aj mnohé začaté iniciatívy a reguláciu umelej inteligencie, ako zákon a kódex v Európskej únii či britský samit o bezpečnosti umelej inteligencie na jeseň. Povedal tiež, že existuje názor, že regulácia nie je jednoduchá, pretože veci sa pohybujú veľmi rýchlo, a preto je potrebný globálny prístup.

Blokovanie obsahu či zákaz médií nie je riešenie

Princípy v kódexe, ktoré predstavil generálny tajomník OSN, zahŕňajú záväzky „zdržať sa používania, podpory alebo zosilňovania dezinformácií a nenávistných prejavov na akýkoľvek účel“. Od vlád žiada, aby na dezinformácie a nenávistné prejavy nereagovali blokovaním legitímneho obsahu, nevypínali internet a nezakazovali platformy a médiá, čo garantuje ochranu novinárov a nezávislých médií.

V prípade spoločností, ktoré kontrolujú digitálne platformy, sa usiluje o prísľub, že budú transparentné, pokiaľ ide o ich algoritmy, reklamu a spôsob, akým sa vysporadúvajú s dezinformáciami a nenávistnými prejavmi, ako aj o to, že odstránia dvojité štandardy, ktoré umožňujú, aby sa nenávistné prejavy a dezinformácie šírili v niektorých jazykoch a krajinách, zatiaľ čo v iných sa im predchádza účinnejšie.

Zabezpečenie umelej inteligencie nebude ľahké

Technické spoločnosti by tiež ľuďom mali dať väčší výber obsahu, ktorý vidia, a spôsobov použitia ich údajov. Guterres uviedol, že záväzok požadovaný od digitálnych platforiem zahŕňa „naliehavé a okamžité opatrenia na zabezpečenie toho, aby všetky aplikácie umelej inteligencie boli bezpečné, zabezpečené, zodpovedné a etické a dodržiavali záväzky v oblasti ľudských práv“.

OSN sa podľa Guterresa pokúsi byť v centre všetkých sietí a hnutí pre riešenie technológií umelej inteligencie. Povedal však, že to nebude ľahké, pretože vlády a medzinárodné organizácie v posledných desaťročiach dostatočne neinvestovali do personálu, ktorý má potrebné vedecké a technické znalosti.