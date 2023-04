Európa ako prvá pripravuje reguláciu umelej inteligencie

Umelá inteligencia prináša príležitosti, ale aj ohrozenie. Európa je prvým regiónom vo svete, ktorý sa začal vážne zaoberať reguláciou využívania umelej inteligencie. A to vo forme pripravovaného Nariadenia EÚ o umelej inteligencii (AI Act), ktorého cieľom je práve ochrana pred ohrozením, bez obmedzovania inovácií.

AI mení všetko, čo sa týka spôsobu, akým žijeme, pracujeme a učíme sa. Vyjednávanie o Nariadení o umelej inteligencii (AI) medzi európskymi inštitúciami rýchlo pokračuje. Zdá sa ale, že sa Európa umelej inteligencie obáva, a tak sa zameriava na jej prísnu reguláciu. „Vieme sa zhodnúť na tom, že potrebujeme vhodný regulačný rámec,“ uviedol Malte Firlus zo spoločnosti Amazon. „My, ako aj väčšina malých a stredných podnikov už dnes využívame umelú inteligenciu vo svojich produktoch a službách. A je aj známe to, že vyše polovica týchto firiem poskytuje vysoko rizikové služby.“ dodal. Uviedol tiež, že európsky trh je pre ich spoločnosť veľmi dôležitý a veľká skupina zamestnancov vyvíja svoje služby práve s využívaním umelej inteligencie. „Regulácia tohto trhu je pre nás, ako aj pre legislatívcov veľká výzva“, povedal M. Firlus.

Martin Ulbrich, senior expert, DG Communication Networks, Content and Technology – Artificial Intelligence z Európskej komisie (EK) hovoril v diskusii o príprave legislatívneho rámca v tejto oblasti. „Sme prví na svete, kde diskutujeme o takomto návrhu. V komisii vedieme dialóg, ale zároveň zapájame aj ďalšie organizácie, keďže v rámci OECD je viacero organizácií a budeme musieť prijať rôzne kompromisy a názory na túto tému.” Do úvahy sa berú rôzne štúdie, názory, pripravujú sa rôzne nastavenia. Zákon o umelej inteligencii by mala Európska únia prijať v roku 2027.

Podľa Ivana Štefanca, europoslanca, prezidenta SME Europe a experta na digitálnu ekonomiku a inovácie je regulácia umelej inteligencie zmena, ale aj príležitosť. „Rád by som všetky zmeny v tejto oblasti bral ako príležitosť na ich lepšie využívanie. Medzi európskymi politickými stranami je súlad v tejto oblasti, ale vždy v konečnom dôsledku o produkte používajúcom AI musí rozhodnúť človek.“ Uviedol tiež, že európsky parlament vyvinul iniciatívu pre malé a stredné podniky, ktorá by mala sledovať legislatívu práve pre tieto firmy.

Podľa právnika Ondřeja Vykoukala z advokátskej kancelárie Kroupa-Helán nie je ešte EK na túto legislatívu pripravená. „Technológie sa v súčasnosti menia obrovskou rýchlosťou, a preto je regulácia z pohľadu právnika v tejto oblasti veľmi diskutabilná,“ povedal. „Malé a stredné firmy nemajú kapacity sledovať legislatívne zmeny.“ Podľa prieskumu, ktorý urobili, až 15 % spoločností zvažuje odísť z európskeho trhu práve kvôli plánovanej regulácii a 65 % firiem dnes už ponúka služby, ktoré využívajú umelú inteligenciu.

Na otázku, či by regulácia mohla nahradiť etické zábrany, spíkri zhodne odpovedali, že regulačný rámec by mal byť blízky aj etickým pravidlám, ale v konečnom dôsledku je všetko a vždy na ľuďoch.

Ako by sa mala regulovať umelá inteligencia, aby bol inovačný potenciál firiem zachovaný? „Chceme, aby bola diskusia medzi všetkými hráčmi na trhu – aby bola regulácia prijateľná pre všetky zainteresované strany,“ zdôraznil Malte Firlus z Amazonu. „Tak, aby sme inovácie nezastavili, aby bol návrh zákona rozumný a neovplyvnil negatívne vývoj trhu v oblasti umelej inteligencie.“ Podľa Ondřeja Vykoukala sa biznis nevie regulovať sám a preto treba nájsť jasné pravidlá a regulačný rámec aj s výhľadom do budúcnosti.

