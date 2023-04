Umelá inteligencia a digitálne technológie: Medzinárodný deň dievčat v informačno-komunikačných technológiách

Americká obchodná komora v SR (AmCham Slovakia) dnes spolu s partnermi poukázali na význam postavenia žien v IT. Diskusným podujatím na „Medzinárodný deň žien v IT” chcú inšpirovať a motivovať ženy, aby sa intenzívnejšie uchádzali o technologické pozície. Je totiž dokázané, že ženy prinášajú do pracovného procesu jedinečné zručnosti a perspektívy, ktoré vedú k lepším výsledkom pre organizácie, komunity a celú spoločnosť. Cieľom podujatia AmCham Slovakia je podporiť rovnaké príležitosti pre ženy v oblasti IT a zvyšovať povedomie o ich prínose pre technologický priemysel a spoločnosť ako celok.

Európska komisia dlhodobo upozorňuje na potrebu rozvoja IT zručností ako aj väčšie zastúpenie žien v technických oblastiach, nielen preto, aby sme vylúčili spomalenie európskeho hospodárskeho rastu, ale aj preto, lebo rôznorodé a zmiešané tímy prispievajú k rastu a inováciám v spoločnosti a majú merateľne lepšie výsledky. Ženy prinášajú do technických tímov nový inovatívny pohľad, energiu a odhodlanie, čo má pozitívny dopad na finálny výsledok. Martina Slabejová, výkonná riaditeľka Americkej obchodnej komory v SR uvádza: „Verím v technológie a technologický rozvoj. AI a digitálne riešenia vnímam ako nástroj na riešenie dôležitých tém, ktorým ako spoločnosť čelíme. Je pre mňa osobne veľmi dôležité, aby pri tvorbe technologických návrhov boli prítomné aj ženy, pretože chcem, aby bol aj môj ženský hlas zastúpený pri tvorbe technologických riešení.“

Podľa posledných štatistík Európskej komisie Women in Digital Scoreboard 2022, máme na Slovensku približne 9,00 % žien študujúcich smery IT a približne 1,40 % žien na IT pozíciách, čo pre Slovensko znamená 25. priečku spomedzi krajín EÚ. Podľa Jany Novohradskej, expertky v oblasti právnych rámcov pre umelú inteligenciu MIRRI a expertkou OECD: „Vďaka neziskovým organizáciám a osvety zo strany podnikateľskej komunity na Slovensku sa téma žien v IT stále posúva a dostáva do popredia. Je však stále nesmierne dôležité zaoberať sa otázkou, ako túto tému dostať viac do verejných škôl, kurikulárnej reformy a ako prepájať tieto témy medzi jednotlivými rezortami, ako aj verejným, súkromným sektorom, akademickou obcou a neziskovými organizáciami.“

Udržanie rovnováhy medzi mužmi a ženami je základným znakom stability a fungujúcej demokracie. Aj preto štvrtý štvrtok v apríli patrí dievčatám v ICT. Prostredníctvom štyroch inšpiratívnych príbehov, chceli organizátori dnešného podujatia poukázať na to, že aj dievčatá môžu pracovať v technických a digitálnych oblastiach s celospoločenským vplyvom. Veronika Hudzíková, produktová manažérka, Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia uzatvára: „Práca v technológiách mi prináša neustále vzdelávanie a rast, pretože ma núti byť vždy v kontakte s najnovšími inováciami a trendmi. Zastúpenie žien v STEM odvetviach a ich participácia na technologických riešeniach sú kľúčové pre podporu diverzity a inkluzivity. Ženský pohľad a prístup môžu priniesť nové perspektívy a inovatívne riešenia, čo následne vedie k vytvoreniu komplexnejších a lepších technológií, ktoré reagujú na potreby celej spoločnosti.“

