Ôsme výročie vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej si Slováci pripomenú vo vyše 40 mestách

Vo vyše 40 mestách na Slovensku aj v zahraničí si pripomenú ôsme výročie vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice, archeologičky Martiny Kušnírovej. Ako pripomenula iniciatíva Za slušné Slovensko, v sobotu 21. februára uplynie od ich vraždy osem rokov.
„Osem rokov od brutálnej vraždy sa opäť začal súd s Mariánom Kočnerom. Celé Slovensko a najmä rodiny Jána a Martiny stále čakajú na spravodlivosť. V týchto ťažkých chvíľach stojíme pri rodinách a spoločne im vyjadrime podporu. Osem rokov po vražde novinára polici opäť útočia na médiá a novinárov; neštítia sa z nich robiť terče len pre svoje politické body. Potrebujeme si pamätať a nezabúdať na hrôzy, ktoré sa v takomto prostredí na Slovensku už stali. Jána a Martinu si pripomenieme spoločne s ich odkazom boja za slušnosť a spravodlivosť,“ uviedli z iniciatívy.
Spomienkové zhromaždenia začnú už vo štvrtok 19. februára, uskutočňovať sa budú v 41 mestách na Slovensku aj v zahraničí, a to až do pondelka 23. februára.
Zhromaždenie v hlavnom meste Bratislave sa uskutoční v sobotu 21. februára o 18:00 na Námestí slobody. Zhromaždenia sa budú konať aj v Poprade, Banskej Bystrici, Lučenci, Rimavskej Sobote, Bánovciach nad Bebravou, Prievidzi, Veľkom Krtíši, taktiež v Námestove, Čadci i Krupine. Pamiatku Kuciaka a Kušnírovej si pripomenú aj v Zlatých Moravciach, Pezinku, Komárne, Ružomberku, Piešťanoch, Leviciach, Martine, Malackách, Žiari nad Hronom, Trenčíne, Nitre, Liptovskom Mikuláši či v Žiline.
Podujatia sa budú konať aj na východe Slovenska, v Michalovciach, Humennom, Stropkove, Bardejove, Vranove nad Topľou aj Prešove. V zahraničí si výročie vraždy pripomenú v Prahe, Brne, Kodani, Zürichu, Helsinkách, Amsterdame, Londýne, Štokholme, Bruseli a v Krakowe. „Na organizáciu potrebujeme finančnú pomoc, podporiť nás môžete tu: https://donio.sk/allforjan8,“ uviedli na záver z iniciatívy.